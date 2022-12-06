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萬人點讚！すき家「多蜜蘑菇醬牛丼」強棒回歸，網友敲碗「可以復活這款嗎？」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲頁、すき家官網
圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲頁、すき家官網

2萬多人點讚的美味強勢回歸！來自日本橫濱的連鎖餐廳「すき家(Sukiya)」於本月起將人氣餐點「多蜜蘑菇醬牛丼」升級回歸，多樣蔬菜、牛肉及特製多蜜醬與蘑菇結合，加上松露醬畫龍點睛增添香氣，美味多層次。此外，網友敲碗回歸的「這一碗」也一併介紹給大家，期待經典滋味也能再度回鍋。

來自日本橫濱的連鎖餐廳「すき家(Sukiya)」人氣餐點「多蜜蘑菇醬牛丼」期間限定升級回歸。圖／すき家官網
來自日本橫濱的連鎖餐廳「すき家(Sukiya)」人氣餐點「多蜜蘑菇醬牛丼」期間限定升級回歸。圖／すき家官網

12月起就能在「すき家(Sukiya)」吃到「多蜜蘑菇醬牛丼」，以番茄為主的多種蔬菜、濃厚多蜜醬燉煮牛肉與蘑菇搭配，最後淋上松露醬，口感豐富超好吃，有網友火速品嘗分享「中午有去買蘑菇的超值碗好吃」、「多蜜蘑菇醬牛丼很讚」，喜歡鮮甜蔬菜與牛肉的朋友請點這碗～

圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲頁
圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲頁

此外，すき家(Sukiya)於FB粉絲頁發文後，也有不少網友敲碗「還我山藥丼啊！」、「可以復活這款嗎？」，原來是這碗「山藥泥牛丼」，是日本在地超人氣餐點，牛肉搭配山藥泥與些許芥末，美味又清爽，更有網友表示「某天突然就吃不到超哀傷」，由此看出這碗山藥丼的上癮魔力，期待店家聽到網友的心聲，讓「山藥泥牛丼」也能回歸開賣。

不少網友敲碗這款在日本也超人氣的餐點「山藥泥牛丼」早日回歸。圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲頁
不少網友敲碗這款在日本也超人氣的餐點「山藥泥牛丼」早日回歸。圖／Sukiya Taiwan - すき家 台灣FB粉絲頁

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