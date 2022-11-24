麻辣鍋配什麼最搭？內行人曝：沒有「這品項」等於沒吃麻辣鍋
天氣轉濕冷，時序進入12月，台灣人最愛吃的麻辣鍋也成為網友熱門討論的話題！日前就有PTT網友以「吃麻辣火鍋配什麼才是王道？」為題，發文詢問網友：以火鍋料來說，一定要有肉片、白菜、高麗菜等；飲料則是烏梅冰沙才夠涼爽，大家覺得麻辣鍋搭配推薦什麼品項最搭？
貼文曝光後，網友紛紛大推麻辣鍋必吃品項，其中最常被提及的品項包含「王子麵」、「寬粉」、「冬粉」、「豆皮」、「凍豆腐」等容易吸附湯汁的食材，而飲料類則除了原PO有說到的「烏梅冰沙」之外，也有網友提到「無糖綠茶」可以解油膩。
其中最多被提到的品項，就是「油條」！內行網友還特別交代：可到豆漿店請店員覆炸油條，增加油條脆度，也有網友激動回應「沒油條你跟我說吃麻辣鍋」
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