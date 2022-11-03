買螃蟹送摩卡排骨！新加坡國宴品牌「珍寶海鮮」推限時優惠，螃蟹控先衝一波
秋天就是吃螃蟹的好季節，連Google搜尋熱度都已經飆升2、3倍，台灣人愛吃螃蟹的熱度可見一斑！
來自新加坡的「珍寶海鮮」被新加坡旅遊局推薦為10大海鮮餐廳之首，獲獎的辣椒蟹，肉質肥美飽滿，沾覆著滿滿的醬汁，辣中帶著酸甜，一定能收服螃蟹控挑剔的味蕾！
11/30前，只要透過外帶外送訂餐官網訂購800克以上的螃蟹，就送最美味的招牌菜「摩卡排骨」！
推薦螃蟹菜色：新加坡珍寶獲獎辣椒螃蟹、新加坡珍寶招牌黑胡椒螃蟹、花雕蛋白蒸螃蟹
餐廳粉專 https://www.facebook.com/JumboSeafoodtw
【同場加映】
「吉品海鮮餐廳」選擇高達28兩的大沙公入菜，深厚的廚藝功力烹調秋蟹，香濃的醬味帶出鮮美蟹味，再由冬粉吸附滿滿精華，光看照片就流口水！
推薦螃蟹菜色：奇香冬粉大沙公（需提前3天預訂）
餐廳粉專 https://www.facebook.com/jipintwdunnan
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