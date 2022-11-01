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趕緊訂位！米其林二星蟬聯5年「祥雲龍吟」12月歇業　老饕哀號：吃不到了

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
image source：FB/祥雲龍吟
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文／陳羿郿

連續多年獲得米其林二星肯定的「祥雲龍吟」，今（31）日發布宣佈，因重新調整內部服務模式及設定未來發展方向，將於12月1日起暫停營業，引起熱烈討論。

與東京龍吟同出一脈！歇業網友哀號一片

米其林指南給予祥雲龍吟的二星評價為：烹調出色，不容錯過！與東京的龍吟同出一脈，此店主廚常常走訪在地農場，以上乘食材、糅合傳統與現代的烹調技巧，造就令人回味的日本料理。

祥雲龍吟停業消息一出，網友紛紛表示，「龍吟不錯，但是訂不到」、「明明龍吟根本就訂不到，比RAW還難訂」、「傷心」、「只好這幾天趕緊去訂位，不然吃不到了」、「不～～～～祥雲龍吟是我覺得最好吃的店～期待重新營業」、「我都訂不到，才開始候補就聽到這個消息」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統進一步觀察，「祥雲龍吟」近一年的網路好感度比值為27.47，正面情緒遠高於負面情緒。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

祥雲龍吟餐廳暫停營業公告全文

親愛的朋友們：

祥雲龍吟致力創造難忘的餐飲體驗，一直以深受消費者的喜愛與支持。在台落地深耕八年後，為了提供更好的餐點與服務，「我們將重新調整內部服務模式及設定未來發展方向」，也因此，抱著非常遺憾與不捨的心情，祥雲龍吟將營業至11月30日，並於12月1日起暫停營業。誠摯感謝八年來一直支持我們的客人與擁護者，我們將會在既有根基上持續深耕與精進，持續專注在將台灣在地的美好傳遞給更多人。

祥雲龍吟餐廳暫停營業

image source：FB/祥雲龍吟

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月31日至2022年10月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『祥雲龍吟』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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