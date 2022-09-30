早餐就是要吃飽！「台北早午餐TOP7特輯」豐盛大餐盤、超高CP值餐點成學生、小資族的最愛

陽光、咖啡、微風、舒服的午後，還有什麼比這個更美好的，台北美食琳瑯滿目，難得的週末想來場早午餐約會嗎？，今天ReadyGo精選台北早午餐店TOP7，讓我們用營養豐盛的第一餐，來迎接美好的一天！

Poffertjes cafe 荷蘭小鬆餅

位在中山捷運站附近，因為他高CP值的餐點以及親民的價格，成為許多學生、小資族首選的早午餐店之一，荷蘭休鬆餅吃起來奶香味十足，鬆軟的口感加上大小剛好的鬆餅體，絕對讓你一口接著一口，越嚼越香，嚷嚷著還想要再來一盤呢！

圖/IG@aliment_1520

圖/IG@kriszachary

荷蘭小鬆餅（長安創始店）

地址：台北市大同區長安西路52巷18號

電話： 02 2552 3252

營業時間：週一至週五 10:30–21:30

荷蘭小鬆餅（南西中山店）

地址：台北市大同區南京西路64巷9弄19號

電話： 02 2552 7796

營業時間：週一至週五 10:30–21:30

The Antipodean

以「皇后大早餐」紅遍各大社群媒體！The Antipodean是一間澳式風格的早午餐店，以舒適寬敞的環境打造從容自在的氛圍，讓來吃早餐的饕客們享受悠閒的早晨時光，而且他的招牌還是一隻可愛的袋鼠，加上飽合度鮮明的藍色裝潢，很適合在店門口拍上幾張網美照呢！來這必點皇后大早餐、巴西莓果碗、肉桂捲以及酪梨早餐盤。

圖/IG@chenhui____

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The Antipodean 富錦店

地址：台北市松山區民生東路五段27巷10號

電話：02 8751 0027

富錦店採 「線上預約制」每天晚上 10:00pm 開放14天內的訂位

內湖店目前整修中，預計2022年9月重新開幕

2J CAFE

隱身在台北大安區的2J CAFE，是一家森林系復古風的早午餐咖啡廳，店內的工業風裝潢還有採光看似簡單，但其實非常有巧思，像是二樓有一處斷面的牆，讓整體空間感看起來更有層次，天氣好的時候帶上一本書，坐在二樓或是戶外的位子，吹著微風讀書好愜意啊！2J CAFE提供鹹食、甜食以及飲料，聽說咖啡廳的老闆還是韓國人呢，想訓練韓文聽力來這邊也是個不錯的選擇喔！

*小編推薦一定要點烤餅

圖/IG@cafeholiccc_

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圖/IG@_seas11

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2J CAFE

地址：台北市大安區建國南路二段79巷9號

電話： 02 2700 3783

營業時間：11:30-22:00

Pièce法式餐車

前陣子IG上的熱門打卡點！Pièce打造出歐洲街邊感的餐車，只要陽光煦煦照射過來，真的彷彿置身於歐洲街頭，享用到地的法式美味餐點，品嚐沁涼的氣泡飲、西西里咖啡，讓自己來一趟「偽法國」之旅吧！而且拍起照片來，如果不特別說的話，真的會以為自己身在國外呢。

圖/IG@lynn741124

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Pièce法式餐車

地址：台北市中山區長春路172號後方停車場

電話： 0972 422 672

營業時間：週一至週五 12:00–21:00

Coppii Lumii冉冉生活

早餐就是要吃飽！位在南港精華地區，早晨的陽光從大片落地窗外面照射進來，讓人感到豁然開朗，一天的早晨就是要充滿活力的開始，不管早午餐盤或者是甜食，冉冉生活用料完全不手軟，讓你有大大的飽足感，美味的高cp 質美食，真的是叫人愛不釋手呀。

圖/IG@ilovedessertssssss

圖/IG@maokeli01

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Coppii Lumii冉冉生活 (中山店)

地址：台北市中山區龍江路298巷23號

電話： 02 2509 1815

營業時間：09:00–19:00

Coppii Lumii冉冉生活 (經貿店)

地址：台北市南港區經貿二路196-1號

電話： 02 2789 1816

營業時間：09:00–19:30

嶼木islandwood

保留老宅原始的面貌，紅磚牆、磨石子地能感受到滿滿的復古氛圍，外面白色的牆看起來純白潔淨，為嶼木增添微微韓味，店內的餐點都是非油炸的，連手切薯條都是精心碳烤成焦黃的美味狀態，來到嶼木必點招牌漢堡、手工印度烤餅，烤餅吃起來的口感豐富有層次，真的是手工才做的出來的口感，還有每日限量甜點等你來品嚐。

圖/IG@jerry_0811

圖/IG@yunn_____

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嶼木islandwood

地址：台北市中山區華陰街26號

電話： 02 2511 5787

營業時間：週一~週四 09:00–16:30、週五~週日 09:00–17:00

M one cafe

小S在康熙來了上大力推薦的早午餐店，也是許多名人朋友必訪清單之一，外觀低調簡樸充滿現代風格的裝潢，會讓人一不小心就此錯過好店了呢！來這一定要點什錦蛋捲，綠色健康的菠菜豐富了蛋捲的口感，再搭配上金黃酥脆的薯絲餅，簡直就是美好的味擂饗宴。

*小編悄悄話：咖啡or紅茶是可以續杯的喔！

M one cafe ( 大安館 )

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷6-1號

電話： 02 8773 2136

M one cafe ( A11館 )

地址：台北市信義區松壽路11號3樓

電話：02 2722 0150

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