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涮嘴肉鬆停不了！ 飄香千里的中壢老店「美華肉鬆」 追劇、伴手禮皆必備

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位在中壢「美華肉鬆」自一九七五年創立，至今已經營四十多年，從肉製品批發到肉鬆店，以穩定品質與製作水準，深受各地消費者喜愛，漸漸成為當地伴手禮必買名店之一。


順應潮流將產品線擴大，光是豬肉鬆與豬肉干就能延伸多種不同變化，還有魷魚絲、魷魚片、旗魚鬆等海鮮類食材，除了逢年過節之外，平時看電視追劇也是不錯的選擇，讓人越吃越上癮！

許多客人從小買到大，最經典的招牌豬肉鬆，以原味與海苔最暢銷，堅持不添加防腐劑及人工色素，簡單用醬油調味就很好吃。


細緻如絲的口感越嚼越香，不論單吃或拌飯都很美味，早餐的清粥小菜更是特別對味，客人們再怎麼吃，還是習慣美華的老味道，熟悉的滋味一試就愛上！

帶點微辣的泰式檸檬豬肉干，以香茅與檸檬調味，切成長條狀大小剛剛好，帶著濃濃泰式風情，是重口味的最愛。
帶點微辣的泰式檸檬豬肉干，以香茅與檸檬調味，切成長條狀大小剛剛好，帶著濃濃泰式風情，是重口味的最愛。

超人氣的黑胡椒豬肉薄片，同樣也是香氣濃郁，而且吃起來像餅乾一樣，有著自然的脆度呈現，同時保留肉汁原味，持續在口中散發黑胡椒香氣。
超人氣的黑胡椒豬肉薄片，同樣也是香氣濃郁，而且吃起來像餅乾一樣，有著自然的脆度呈現，同時保留肉汁原味，持續在口中散發黑胡椒香氣。

在日常生活裡，對於健身族群來說，每日都要補充蛋白質，但不見得天天都能上市場買牛肉與其它食材，這時五香牛肉乾就成了最好的選擇。


以牛隻上肩胛瓜條肉來製作，加入肉桂粉、辣椒粉與八角粉，吃起來帶有鮮甜口感，而且整片份量大，可以滿足一餐所需，沒時間準備食材的話，買幾包在家想吃就吃也不錯。


而營養豐富的旗魚鬆，最適合家中挑食的小朋友們，以新鮮旗魚與鮪魚肉製成，含有天然蛋白質成份，對成長發育的兒童們相當有幫助，不愛吃魚的話，那就來點旗魚鬆吧！

在禮盒部份，「美華肉鬆」也很用心的推出湖南臘肉與港式臘腸等產品，買回家後只要將臘肉切成薄片，再與蒜苗一起拌炒，就能成為一道下飯菜餚，若想換換口味，其實搭配高麗菜也很好吃唷！


港式臘腸最適合用來做煲仔飯，與米飯一起熬煮，肉汁滲透米心之中，剛出爐熱騰騰最好吃，也是過年必吃的吉祥菜。

貼心的「美華肉鬆」還推出宅配滿額免運費服務，只要在家，就能輕鬆享用最美味的肉鬆，方便又省時！


數十年如一日，伴隨中壢人走過無數歲月的肉鬆店，堅持以新鮮品質提供給消費者，有些看起來費時費工的做法，依舊回歸初心要求自我，也讓老店招牌歷久彌新。

美華肉鬆

商家地址：桃園市中壢區大同路151號

商家電話：(03) 425-3817

粉絲專頁：https://bit.ly/3RpmOrb

營業時間：8:30-21:00

官方網站：http://www.mei-hua.com.tw/

停車資訊：路邊停車


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