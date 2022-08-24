2023全台五大星級飯店「春酒尾牙」搶先開賣！早鳥優惠再送餐券與高級住宿券

連中秋節都還沒到，就有星級飯店搶先推出2023春酒尾牙早鳥優惠了，除了有9折早鳥、送8000元折抵津貼外，還能免費獲得餐券與高級住宿券。UDN小編特地搜集全台五大星級飯店的早鳥春酒尾牙專案，一起來看看吧！

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店特地「提前」推出「喜迎旺年」春酒尾牙專案，中式桌席每桌十人，週日至週三每桌15,800元；週四至週六每桌18,800元，主廚提供五星中式美饌、席間3小時果汁暢飲、精選紅酒每桌2瓶、免費提供投影設備、音響與麥克風等服務及當日免費停車。另可以800元加購享啤酒無限暢飲或1,200元加購價享紅酒無限暢飲等，為歡聚時刻更增添興致。只要桌席達保證桌數，就能免費獲得面額1000元餐飲抵用券，最多可獲贈8000元的餐飲津貼。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北喜來登大飯店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北喜來登大飯店提供

台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店這回迎戰一年一度的春酒尾牙，旗下宴會廳特地推出「歲末迎春．凝心聚力」專案，活動自2023年11月1日至2023年月4月30日將特別提供多元聚會形式供賓客選擇，包含五星主廚中式桌席，每桌22,800元、中西式精選自助餐，每位只要2,000元起，席間可享果汁、軟性飲料及金牌台灣啤酒無限暢飲，不僅如此，專案還包含頂級燈光及音響設備、主題派對桌面布置等，另每桌還可加價1,800元，再享用席間紅酒無限暢飲喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北寒舍艾美酒店提供

圓山大飯店

後疫情時代群聚活動大減，圓山大飯店特別針對少桌數需求的賓客們推出只要最少5桌即可適用的「微型尾牙專案」，再搭配三小時的卡拉OK歡唱並享有獨立包廂。專案活動自111年10月1日起至112年3月31日止，若選擇5桌，每桌最低只要23,800元（10%服務費另計）還會贈送紅酒2瓶與冰涼果汁無限暢飲；不僅如此，再送西秘道文化導覽券10張與東密道文化導覽券10張喔，以上專案還適用「買10桌送1桌」的優惠，更狂的是購買此專案最終還將贈送高雄圓山市景客房住宿券、湖景客房住宿券與湖景套房住宿券。快致電客服專線諮詢或至官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／圓山大飯店提供

麗寶福容大飯店

麗寶福容大飯店特別推出2023「金兔喜迎春」春酒尾牙專案，希望歲末之際能提供企業慶祝及慰勞全體員工的最佳時刻，共分成10,800、13,800與15,800元起的三種桌席料理組合方案，現在早鳥優惠只要於活動前三個月支付訂金兩成，按桌數送幾瓶紅酒；不僅如此，專案內容還可享有免費停車四小時、每桌加價能選擇金牌啤酒與新鮮果汁無限暢飲和餐後續攤星光大道KTV享有買一小時送一小時優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／麗寶福容大飯店提供

台南大飯店

台南大飯店這回推出了「鴻運尾牙春酒」專案，扣除聖誕假期與2023年春節，活動期間自2022年11月1日至2023年3月31日都能使用此專案，並有中式桌宴、百匯自助餐與歐式自助餐能做選擇，像是中式桌宴每桌最低只要7,288元（10%服務費另計），另每桌加價僅660元，直接鮮榨果汁暢飲或甜點買上升級成哈根達斯冰淇淋，現在至11月30日前下訂，還能享有免10%服務費與整桌菜色升等二選一喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台南大飯店提供

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