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艾成苦心經營餐廳剩一家！ 7月底才在《艾叻沙》曬恩愛甜喊「期待每年結婚紀念日」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自艾叻沙餐廳粉專
圖／取自艾叻沙餐廳粉專

馬來西亞華裔40歲男藝人「艾成」身兼多職，是歌手、演員、也是餐廳經營者，於17日上午驚傳憾事，在蘆洲捷運站3號出口墜樓，當場身亡。

艾成經營的《艾叻沙》馬來西亞美食餐廳，曾經於全盛時期有4家店，不過近3年受到疫情衝擊一一關店，繼今年4月份關閉了西門町創始店收攤後，目前只剩下一家「艾叻沙慶城店」。

由馬來西亞藝人艾成經營的《艾叻沙》粉絲專頁，除了有美食新訊公布外，也時常能看見艾成本人的心情小語，於7月底才和同是藝人太太「王瞳」於餐廳粉專曬恩愛，開心慶祝結婚2周年並甜喊，「老婆謝謝妳和哈嚕的陪伴...期待未來的每一年的結婚紀念日」。

而在餐廳粉專最後一則心情小語為「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上！」如今傳出憾事，讓網友們也難以置信。

圖／取自艾叻沙餐廳粉專
圖／取自艾叻沙餐廳粉專

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