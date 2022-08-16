甜派控必追的網美甜點！ PAUL早鳥嚐鮮4款「水果系列千層派」第2件半價

想同時滿足視覺與味覺雙享受，快來追PAUL法國麵包甜點沙龍推出最新網美系甜點！4款PAUL粉最愛的水果系列千層派，從即日起至8/21推出早鳥嚐鮮「第二件半價」優惠，吸睛度百分百，不僅滿足視覺享受，更是豐富了挑剔的味蕾，今夏一起戀上水果千層派，搶攻甜派控的IG必吃必拍打卡清單。

檸檬千層派220元。圖／PAUL TAIWAN提供

PAUL這一回的千層派是利用當季水果搭配法國直送的千層派皮，研發出4款夏日水果系列千層派，「檸檬千層派」是夏日午茶饗宴必點甜品，千層派皮夾入以新鮮檸檬汁、奶油、吉利丁與卡士達熬煮製成的檸檬卡士達，能嚐到微酸口感加上撲鼻而來的檸檬香氣；而「焦糖蘋果千層派」由主廚特製熬煮的肉桂焦糖蘋果醬，拌入卡士達夾入千層派皮，最後放上小巧可愛的小蘋果，不但吃得到塊狀蘋果，入口的肉桂焦糖讓整個味蕾回味漫延。

焦糖蘋果千層派230元。圖／PAUL TAIWAN提供

「葡萄千層派」則由主廚創意發揮，嚴選在地當季每顆香甜多汁的葡萄融入卡士達，加上巧手變化出絕配美味的，刀尖划下切開酥脆派皮與多汁葡萄，驚艷舌尖，帶來最奢華的味蕾饗宴；最後「花生千層派」研發使用濃厚的花生醬結合卡士達、鮮奶油進行拌炒，夾入法國直送的千層派皮，不但咬得到花生顆粒，還有一股迷人香氣搭鹹甜口感，讓花生控每一口都好滿足！

葡萄千層派230元。圖／PAUL TAIWAN提供

花生千層派220元。圖／PAUL TAIWAN提供

PAUL迎接夏季水果節，「水果系列千層派」新上市嚐鮮優惠第二件半價，活動於即起至8/21止，各店每日早上11:00開賣，不限內用/外帶開放粉絲搶購，每日數量有限、售完為止！內用需酌收10%服務費(僅限仁愛、信義、新竹門市)。

圖／PAUL TAIWAN提供

延伸閱讀：

．洪瑞珍「全新概念店」全面上市！內用限定吃得到人氣「國民吐司」，開幕三明治免費吃

．浮誇系早午餐插旗桃園！ 夏日限定甜點「Meat Up」帶大家環遊世界