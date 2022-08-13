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浮誇系早午餐插旗桃園！ 夏日限定甜點「Meat Up」帶大家環遊世界

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Meat Up覓晌臉書
圖／Meat Up覓晌臉書

位於台北西門的「Meat Up覓晌」，是曾被日本媒體評選台灣年度十大必訪餐廳的名店，店裡華麗的裝潢不只抓住大家的眼球，舒芙蕾、果昔等視覺系甜點更是好看又好吃，這次從台北展店到桃園，更是推出夏日期間限定的餐點，要帶大家環遊世界去，拿好你的機票準備出發囉！

圖／Meat Up覓晌臉書
圖／Meat Up覓晌臉書

進駐中茂新天地的桃園藝文店，餐廳裝潢除了閃爍著霓紅燈的美式華麗風外，小島渡假風、法式鄉村風也是店內一隅，餐點還沒上桌就先讓人拍個不停；而為了大家不能出國的遺憾，「Meat Up覓晌」推出夏天限定、代表美國、西班牙、比利時、日本、巴黎和泰國等六個國家甜點，尤其是日本的部分，不只重現了粉嫩的櫻花，連樹幹都能吃，讓網美們體驗到視覺味覺的雙重享受，店家還特別設計了護照式的MENU，還有能帶回家當紀念的登機證，已經好久沒有出國的你，快點來回味撕開登機證那瞬間的興奮感！

圖／Meat Up覓晌臉書
圖／Meat Up覓晌臉書

圖／Meat Up覓晌臉書
圖／Meat Up覓晌臉書

除了期間限定的甜點之外，原本就有販售的浮誇系舒芙蕾及色彩鮮豔的果昔及奶昔、清爽的氣泡飲等，不只好吃又好拍，也都是值得打卡po網的餐點，也推薦大家試試～

圖／Meat Up覓晌臉書
圖／Meat Up覓晌臉書

桃園藝文店

地址：桃園市桃園區同德五街67號2樓
訂位電話：0908198398
試營運營業時間：11：30～15：00 (最後點餐14：00)、17：30～21：00 (最後點餐20：00)、週一公休

台北西門店

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓
週一至週四11：00～21：00
週五11：00-21：30
週六週日10：00～21：30

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