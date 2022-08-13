超狂拉絲！ 老虎堂x奇美「黑糖麻糬包、爆漿起司流心包」只有這裡才有賣

【老虎堂與奇美食品超狂聯名】推出超狂拉絲「黑糖麻糬包」還有邪惡爆漿起司流心包！畫面真的有夠猛欸，只有這裡才有賣。

老虎堂與奇美食品聯名合作！推出了兩款「黑糖麻糬包、爆漿起司流心包」目前只有全聯福利中心獨賣！！

到8/15前至奇美食品FB粉絲團的抽獎活動，就有機會抽到黑糖麻糬包與爆漿起司流心包～～～

經典黑糖麻糬包/6入 $149

哇嗚，這款黑糖麻糬包也太會拉了吧，獨家的虎式黑糖麻糬牽絲效果有夠好，就算斷掉還可以再重新拉絲，一樣牽絲到爆！！

裡面還有一顆卡士達流心餡，吃得到雙重層次風味。

爆漿起司流心包/8入 $119

爆漿香濃起司內餡，又是一款超邪惡的美食，內餡中有三種起司與乾酪丁塊！鹹甜鹹甜的，在外皮中也添加了「虎式黑糖」口感Q彈好好吃。

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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