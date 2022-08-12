尾牙超級早鳥優惠！台北喜來登3桌起開訂「最高送8000元」津貼，還有啤酒紅酒無限暢飲

時序來到了八月，台北喜來登大飯店就搶先祭出「尾牙春酒」方案，最低只要3桌就可以享受五星飯店的頂級美饌，最高再送8000元津貼超狂，專案再送果汁暢飲與每桌紅酒2瓶喔，還可以加價無限暢飲啤酒，快把握機會先下訂起來卡位了！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北喜來登大飯店提供

過去兩年多台灣各個企業公司飽受疫情衝擊，大多數企業都無法舉辦春酒與尾牙活動，更無法透過宴會方式犒賞辛苦的員工們。這回為了歡慶疫情逐漸趨緩與搶攻尾牙春酒市場，台北喜來登大飯店特地「提前」推出「喜迎旺年」春酒尾牙專案，中式桌席每桌十人，週日至週三每桌15,800元；週四至週六每桌18,800元，主廚提供五星中式美饌、席間3小時果汁暢飲、精選紅酒每桌2瓶、免費提供投影設備、音響與麥克風等服務及當日免費停車。另可以800元加購享啤酒無限暢飲或1,200元加購價享紅酒無限暢飲等，為歡聚時刻更增添興致。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／台北喜來登大飯店提供

若選擇西式自助餐專案，則為每位1,800元，不過保證人數需達40人(含)以上喔。現在訂購喜來登還推出加碼優惠，只要桌席達保證桌數，就能免費獲得面額1000元餐飲抵用券，最多可獲贈8000元的餐飲津貼喔！更多專案好康請電洽台北喜來登大飯店。

圖／台北喜來登大飯店提供

另外，即日起至8月31日，凡於旗下「十二廚」用餐，出示本人身分證上有「12」的證明(身份證字號除外)，即享帳單12%優惠，無論是12月、12樓、12巷、12日、12號通通都可以，快拿身份證快核對起來吧！

圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登大飯店「喜迎旺年」春酒尾牙專案

專案活動日期：2022年11月1日至2023年4月30日

專案內容：

中式桌席每桌10位保證桌數需達3桌(含)以上，價格需另加10%服務費

－週一至週三與週日每桌15,800元

－週四至週六每桌18,800元

－百桌以上不分平假日每桌15,800元

西式自助餐專案：每位1,800元，保證人數需達40人(含)以上

加碼優惠：桌席達保證桌數享受面額1000元餐飲抵用券，至多兌換8張優惠不得併用

15桌(含)以上，加贈喜來登大飯店餐飲抵用券2張

30桌(含)以上，加贈喜來登大飯店餐飲抵用券3張

45桌(含)以上，加贈喜來登大飯店餐飲抵用券4張

60桌(含)以上，加贈喜來登大飯店餐飲抵用券5張

100桌(含)以上，加贈喜來登大飯店餐飲抵用券8張

電話：2321-5858轉 8116、8117宴會業務部

地址：台北市忠孝東路一段12號

延伸閱讀：

．日本人氣咖啡「%Arabica」明開幕！台灣首店獨家看這裡

．早餐好重要！4大「早餐店夏日新品」一次看，炸蝦堡、泰式義大利麵統統都有