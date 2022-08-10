限定4天！ 名字對中「英仙座流星雨」中1字陽明山「仙境」全桌9折、連2字招待特調

星空迷最期待的年度盛景要來了！ 據台北天文館預測今年「英仙座」流星雨極大期，將落在8/12深夜到周末8/13黎明前，而自明起8/11到8/14夜間都推薦觀賞時機。陽明山上景觀餐廳業者順勢推出姓名對對碰優惠，凡姓名有「英仙座流星雨」的人，即可全桌打9折，若是連中2字再加碼招待。

英仙座流星雨。台北天文館提供

陽明山仰德大道上的「爛醉仙境DRUNKLAND FESTIVAL」景觀餐廳推出，本週四8/11到週日8/14，英仙座流星雨期間來店消費，名字有「英」、「仙」、「座」、「流」、「星 」或「雨」者出示身分證件，即可享有該桌消費九折優惠；同時擁有連2個字，像是「英仙」或「星雨」之類的，再招待個人一份炸薯條或一杯特別調飲。

英仙座流星雨是三大流星雨之一，預估每小時可達百顆，每小時百顆「英仙座流星雨」將從11日深夜至13日黎明前，一直到14日都有機會看到，快邀好友們一同上山吃美食、看夜景、賞流星吧！

圖／引用自Wonder.land 仙境FB

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