Mister Donut免費吃！ 21世紀「七夕分享餐」連續21天甜蜜價520元，再送限量蜜糖波堤

七夕甜蜜大餐準備好了沒？ 想要不踩雷就選21世紀「甜蜜七夕分享餐」，不僅能吃到整隻烤雞，最新夯品青花椒麻炸雞、招牌香脆炸雞一同上桌，再加碼送你限量Mister Donut蜜糖波堤甜甜圈，圈起生活中的美味緣分。

21世紀即日至8/23止，限時21天推出甜蜜七夕分享餐，套餐內容包含香草烤雞x1、香脆炸雞x1、青花椒麻炸雞x1、莓果氣泡飲x2，甜蜜優惠價只要520元(原價645元)，不僅現省125元，還要再送限量Mister Donut蜜糖波堤免費兌換券乙張。

圖／21世紀

21世紀讓情人節大餐不只在情人節吃得到，連續21天都是甜蜜情人節。需注意的是，板橋車站、台大微風、烏日高鐵門市及21TOGO不販售，另外foodomo美食外送平台同享優惠，但foodpanda、UberEats不參與優惠。

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