快訊

只通話但不見波洛西？ 南韓總統辦公室坦承「真正理由」

國防部：中共對台灣北、東、南部周邊海域 射擊11枚東風導彈

U12世界盃／警惕美國凶猛火力 中華隊要壓出最好投手

Mister Donut免費吃！ 21世紀「七夕分享餐」連續21天甜蜜價520元，再送限量蜜糖波堤

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／21世紀
圖／21世紀

七夕甜蜜大餐準備好了沒？ 想要不踩雷就選21世紀「甜蜜七夕分享餐」，不僅能吃到整隻烤雞，最新夯品青花椒麻炸雞、招牌香脆炸雞一同上桌，再加碼送你限量Mister Donut蜜糖波堤甜甜圈，圈起生活中的美味緣分。

21世紀即日至8/23止，限時21天推出甜蜜七夕分享餐，套餐內容包含香草烤雞x1、香脆炸雞x1、青花椒麻炸雞x1、莓果氣泡飲x2，甜蜜優惠價只要520元(原價645元)，不僅現省125元，還要再送限量Mister Donut蜜糖波堤免費兌換券乙張。

圖／21世紀
圖／21世紀

21世紀讓情人節大餐不只在情人節吃得到，連續21天都是甜蜜情人節。需注意的是，板橋車站、台大微風、烏日高鐵門市及21TOGO不販售，另外foodomo美食外送平台同享優惠，但foodpanda、UberEats不參與優惠。

延伸閱讀：

芋頭控著迷了！迷客夏新品「芋芋仙草奶露」喝得到嫩Q仙草凍 幸運加碼拉霸機、YouTuber玩IG濾鏡抽好禮

中秋月餅一次看！全台5大飯店禮盒早鳥85折起開賣，「楊枝甘露」限定必吃

七夕 炸雞 烤雞 Mister Donut 早鳥

相關新聞

Mister Donut免費吃！ 21世紀「七夕分享餐」連續21天甜蜜價520元，再送限量蜜糖波堤

七夕情人節餐就要這樣吃買甜蜜分享餐就送限量蜜糖波堤浪漫七夕就用烤雞炸雞圈起美味緣分

摩斯「和牛三明治、海鹽烏龍拿鐵」開賣！ 爸爸節享優惠

時值8月，「摩斯漢堡」自即日起推出一系列新品與多重優惠。針對父親節，8月6日至8月8日期間，包括日式多蜜和牛堡、超級大麥...

擺滿17隻天使紅蝦「爆蝦乾拌麵」、「大三元」加上鮮蚵和爆量鮭魚卵，看完南美館殭屍展來吃浮誇系美食

udn走跳美食／痴吃的玩 台南浮誇系海鮮意麵『金三益健康茶飲永華店』最近又推出超狂霸氣新品！擺滿滿17隻天使紅蝦「爆蝦乾拌麵」畫面真的有夠猛！另款新品「大三元」同時擺上天使紅蝦還有肥美蚵仔+鮭魚

8間「速食優惠及新品懶人包」！麥當勞、漢堡王買一送一 肯德基加1元多1件

時間邁入8月，各家速食店接連推出特色新品及激省優惠，幫大家整理了麥當勞、肯德基、漢堡王、頂呱呱、摩斯漢堡、拿坡里、必勝客、達美樂8家速食優惠懶人包，不管是想要省錢或是嘗鮮都能滿足，快收藏守衛荷包唷！

連9天買1送1！「港點百匯」插旗中和　港點、烤鴨吃到飽599

御頂集團旗下的港式吃到飽餐廳「港點百匯」，繼7月在晶宴會館民權館、御豐館和頂鮮高雄店推出試營運後，即將再於8月6日於晶宴...

全台唯一告白利器！ 台南「七夕告白油漆零食桶」 彩色爆米花口味多，加碼「單身狗糧桶」爆笑上市

udn走跳美食／痴吃的玩 台南最好玩最促咪的零食店『豬飼料柑仔店』應該是台南很有話題性的店！之前推出告白爆米花爆紅，最近新推出小桶裝的油漆桶爆米花還有「對不起我是單身狗」單身狗糧（彩色爆米花）超

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。