8間「速食優惠及新品懶人包」！麥當勞、漢堡王買一送一 肯德基加1元多1件
時間邁入8月，各家速食店接連推出特色新品及激省優惠，幫大家整理了麥當勞、肯德基、漢堡王、頂呱呱、摩斯漢堡、拿坡里、必勝客、達美樂8家速食優惠懶人包，不管是想要省錢或是嘗鮮都能滿足，快收藏守衛荷包唷！
麥當勞
＊8/16之前，22：00～03：00，歡樂送網路訂餐，深夜套餐優惠價84折起，有「深夜雞腿套餐」及「深夜雞塊套餐」兩種可選擇(含38元飲料)
＊限時回歸「森永牛奶糖冰炫風」買一送一，也只到8/16止唷！
特色新品：微牽絲起司系列、香蕉巧克力雙餡派
肯德基
＊「加1元多1件」：線上訂餐外帶，XL套餐加1元多1個蛋塔、桶餐加1元多上校雞塊4塊
特色新品：冬蔭功坤卡香辣脆雞、泰式奶茶黑糖流心大福
漢堡王
＊出示圖片供掃碼、或以優惠碼點餐，脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、茶花綠茶、中可、薯條、辣薯球買一送一
＊個人超省餐最低只要100元(漢堡+副餐+飲料)；雙人超省餐最低只要150元
＊另外有「2堡109元」、「超省餐79元」等超值優惠組合，可以自由搭配，無論是當主餐或是點心都適合
特色新品：花生香菜聖代、海尼根零酒精牛肉堡、勁濃起司系列
頂呱呱
＊「大吃一斤」原味炸雞600g，優惠價199元(外送平台優惠價259元)，8/8(一)止，每人每次限購2份
全台頂呱呱門市及外送平台均配合（Ubereats、foodpanda）
＊頂呱呱今年過48歲生日，推出超值點心，只要出示畫面即享優惠，有48元的點心及99元的點心組(1飲料2種點心)
摩斯漢堡
特色新品：龍虎石斑珍珠堡、和牛三明治、海鹽烏龍系列飲品(限店販售)
拿坡里
【拿坡里炸雞專賣店期間限定】
＊義式雞腿桶買8送8：買雞腿送原味胡椒雞翅，449元(原價616元)，一次就能吃到雞腿與雞翅、雙重享受，優惠至8/31
特色新品：大腸包小腸披薩
必勝客
【PK雙饗卡APP限定】
＊週一至週五，購買「松露牛肝菌干貝紙包飯」、「粉紅海鮮紙包飯」，再送獨享比薩
特色新品：榴芒水金金比薩、巴斯克熔岩起司蛋糕(經典原味/伯爵茶香)
達美樂
＊全口味大小披薩，外帶均半價
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