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8間「速食優惠及新品懶人包」！麥當勞、漢堡王買一送一 肯德基加1元多1件

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／達美樂官網、圖／摩斯漢堡臉書、圖／拿坡里官方粉絲團、圖／頂呱呱臉書
圖／達美樂官網、圖／摩斯漢堡臉書、圖／拿坡里官方粉絲團、圖／頂呱呱臉書

時間邁入8月，各家速食店接連推出特色新品及激省優惠，幫大家整理了麥當勞、肯德基、漢堡王頂呱呱、摩斯漢堡、拿坡里、必勝客、達美樂8家速食優惠懶人包，不管是想要省錢或是嘗鮮都能滿足，快收藏守衛荷包唷！

麥當勞

＊8/16之前，22：00～03：00，歡樂送網路訂餐，深夜套餐優惠價84折起，有「深夜雞腿套餐」及「深夜雞塊套餐」兩種可選擇(含38元飲料)

＊限時回歸「森永牛奶糖冰炫風」買一送一，也只到8/16止唷！

特色新品：微牽絲起司系列、香蕉巧克力雙餡派

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

肯德基

＊「加1元多1件」：線上訂餐外帶，XL套餐加1元多1個蛋塔、桶餐加1元多上校雞塊4塊

特色新品：冬蔭功坤卡香辣脆雞、泰式奶茶黑糖流心大福

圖／肯德基官網
圖／肯德基官網

漢堡王

＊出示圖片供掃碼、或以優惠碼點餐，脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、茶花綠茶、中可、薯條、辣薯球買一送一

＊個人超省餐最低只要100元(漢堡+副餐+飲料)；雙人超省餐最低只要150元

＊另外有「2堡109元」、「超省餐79元」等超值優惠組合，可以自由搭配，無論是當主餐或是點心都適合

特色新品：花生香菜聖代、海尼根零酒精牛肉堡、勁濃起司系列

圖／漢堡王優惠券網址
圖／漢堡王優惠券網址

圖／漢堡王優惠券網址
圖／漢堡王優惠券網址

頂呱呱

＊「大吃一斤」原味炸雞600g，優惠價199元(外送平台優惠價259元)，8/8(一)止，每人每次限購2份

全台頂呱呱門市及外送平台均配合（Ubereats、foodpanda）

＊頂呱呱今年過48歲生日，推出超值點心，只要出示畫面即享優惠，有48元的點心及99元的點心組(1飲料2種點心)

圖／頂呱呱臉書
圖／頂呱呱臉書

摩斯漢堡

特色新品：龍虎石斑珍珠堡、和牛三明治、海鹽烏龍系列飲品(限店販售)

圖／摩斯漢堡臉書
圖／摩斯漢堡臉書

拿坡里

【拿坡里炸雞專賣店期間限定】

＊義式雞腿桶買8送8：買雞腿送原味胡椒雞翅，449元(原價616元)，一次就能吃到雞腿與雞翅、雙重享受，優惠至8/31

特色新品：大腸包小腸披薩

必勝客

【PK雙饗卡APP限定】

＊週一至週五，購買「松露牛肝菌干貝紙包飯」、「粉紅海鮮紙包飯」，再送獨享比薩

特色新品：榴芒水金金比薩、巴斯克熔岩起司蛋糕(經典原味/伯爵茶香)

圖／必勝客官網
圖／必勝客官網

達美樂

＊全口味大小披薩，外帶均半價

圖／達美樂官網
圖／達美樂官網

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