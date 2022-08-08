讓冰品不只是甜點！ 義式滋味融合法式雅致　冰淇淋職人將冰品變身迷人藝術品

【圖／文：行遍天下】

主廚暨創辦人Willson

冰淇淋是直球對決的品項，加進什麼食材，就會在入口的瞬間完全迸發。

初踏進Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café，讓人以為自己來到法國，空間裡散發著雅緻又迷人的氣息，不自覺放低聲量，一舉一動都變得柔和。輕輕翻開menu，的確是間不折不扣的冰淇淋店啊，有種彷彿置身巴黎咖啡廳的錯覺！

主廚暨創辦人Willson本是電機系出身，因興趣暫別工程師職涯，轉身投入西點領域，至法國學習精緻甜點，學成歸國後，將在法國所學的創意及技巧，以冰淇淋呈現，創立「Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café」及「Double Ｖ」兩間不同風格的冰淇淋專賣店，曾經贏得世界義式冰淇淋大賽亞軍，剛出版一本《冰淇淋風味學Gelato&Sorbet》的食譜工具書。被譽為「台灣冰淇淋教父」的Willson，談論起冰淇淋，眼神閃爍光芒，對於冰淇淋製作，很有自己的風格及堅持，稱他是一位冰淇淋藝術職人再適合不過。Willson的冰品不只是甜點，更像是藝術品，是舌尖上零度以下的味覺觸動，每一口都有驚喜，所展現的品質超越單純口腹滿足，更是一種生活，一種品味，一種人生就該如此的態度。

▲冰菓蛋糕╱180元。芒果百香雪酪搭配清爽的香草冰淇淋，內層包裹著糖漬西西里檸檬丁及百香果庫利， 一入口，酸甜滋味及果香瞬間在嘴裡化開。

▲淹沒Affogato╱200元。選用雷夢OATLY燕麥奶，搭配檸檬製成小冰磚，淋上一杯濃縮咖啡，清新脫俗。

▲柑橘柚橙帕菲╱300元。將柑橘類水果製成雪酪，搭配伯爵茶冰淇淋，再佐以季節水果、糖漬橙片及椰香酥餅，最後畫龍點睛的是杯緣頂端冰淇淋，是視覺味覺完美組合。





店家資訊

Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café

地址：台北市松山區長春路494號1樓

電話：02-8712-8707

FB：Deux Doux Crèmerie, Pâtisserie & Café

時間：週三至週五12:30-20:00，週六週日12:00-17:30（週一、二店休）

消費：每人低消300元