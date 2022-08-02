8月手搖飲「七夕&父親節」優惠！ 手比愛心「TEA TOP」買1送1、「康青龍」寵愛情人與爸比

8月初接連迎來七夕情人節和父親節，為大家整理7家手搖飲喝得到夏季專屬的蜜桃、洛神、芒果等水果系飲品，快來看看人氣手搖飲料，如何一口氣幫情人們甜蜜助攻或好好展現孝心寵愛老爸們~

春陽茶事

手搖品牌「春陽茶事」推出七夕限定優惠，於8/4至門市購買果香濃郁的粉嫩「蜜桃冰沙」與「蜜桃烏龍茶」，兩杯可享77折優惠(限同品項、同容量)，搭上七夕情人節的戀愛氛圍，一人一杯打造告白神助攻！

圖／春陽茶事

TEA TOP

8/4至8/8全台TEA TOP門市和情人一起比出愛心手勢，購買女神系飲品「冰鑽洛神」、「梅碧洛神」即送高山青乙杯(每人限購1組，每間每日限量50組)。更特別的是，以茶飲聞名的TEA TOP 跨足甜點界限時推出「愛心茶凍」，全台限定50家門市，點冰鑽洛神、梅碧洛神免費加，滿滿的愛心與粉色漸層讓這杯手搖變成告白神飲。

圖／TEA TOP

康青龍

康青龍祭出「幸福成雙」快閃優惠，8/4至8/8連續五天，APP會員凡購買「粉紅佳人」一杯，即可免費贈送超人氣「御香鐵觀音」一杯。陪伴粉絲們歡度佳節，用甜蜜飲品寵愛情人和爸比！

圖／康青龍

拾覺SEEJOY TEA

為慰勞辛苦的爸爸，拾覺SEEJOY TEA於8/5至8/8推出「梅關係爸」有感優惠組合價，春梅綠+火山荔枝風味冰茶只要68元(原價90元)，祝天下爸爸父親節快樂!

圖／拾覺

Mr.Wish

Mr.Wish連3天以紅心芭樂致上輩子的情人，嚴選高雄旗山紅心芭樂開發，讓你每一口的喝得到芭樂果肉，8/6至8/8於Mr.Wish門市購買「紅心芭樂梅」或「紅心芭樂檸檬」任選第2杯享7折！

圖／Mr.Wish

甲文青

芒果控有福了，甲文青於父親節，特別推出3天限時優惠，8/6至8/8甲文青3款芒果系列飲品買一送一，三款飲品分別為「芒芒文青」、「芒芒雪霜凍」、「芝士芒芒」，誠意十足，全台甲文青單店每日限量88組！

圖／甲文青

SHARE TEA歇腳亭

SHARE TEA歇腳亭八⽉份的分享週繼續要讓消費者喝到爽！8/1至8/7指定飲品天天買⼀送⼀，優惠⽇期品項如下：8/1⼀顆脆梅綠+蘆薈、8/2經典奶綠+椰果、8/3⽔⽔蜜桃青+椰果、8/4⼿熬冬瓜茶+蘆薈、8/5鐵觀⾳奶茶+粉條、8/6冬瓜尬檸檬、8/7嗡嗡綠茶+粉條。每人每次限購一組，商品數量有限售完即⽌。

圖／SHARE TEA

可不可熟成紅茶

可不可於8/7前，推出「午茶套組優惠」，只要到全台可不可門市購買「美好假期禮盒」，就可享有可不可「荔麗紅茶大杯2杯」免費喝優惠！

圖／可不可熟成紅茶

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