爸氣十足肉肉大餐！ 21世紀「重量級10塊炸雞+呷飽雙享餐」 慰勞老爸烤炸一次滿足

父親節給肉控老爸最滿足的慰勞！ 21世紀獻上2款超霸氣的肉食系套餐，可以同時享用烤/炸兩種風味、以及香草和青花椒麻兩種口味的半雞，高CP值父親節禮物還很優惠，一口氣嚐10塊炸雞不到600元！

21世紀自即日起至8/8止，推出2款超爸氣的肉食系套餐，「重量級半半炸雞盒」，包含青花椒麻炸雞x4、青花椒麻炸雞翅x1、香脆炸雞x4、香脆炸雞翅x1，可以同時享用到2種風味炸雞，優惠價只要588元(原價615元)，共10塊炸雞平均一塊不用60元，炸雞控們就是要來衝一次。

圖／21世紀提供

「呷飽雙享餐」整份套餐包含半半炸雞、半半炸雞盒及中杯四季春冰茶四杯，優惠價788元(原價945元)，有烤雞有炸雞同時可以吃到青花椒麻及招牌烤雞炸雞，適合四人一同分享的肉食饗宴重磅推出，今年就給老爸最「肉麻」的父親節大餐。

圖／21世紀提供

需注意的是，時代、新店家樂福、微風台大門市及21TOGO恕不販售，foodomo美食外送平台同享優惠，但foodpanda、UberEats不參與優惠。

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