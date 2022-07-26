台北寒舍艾美「中秋烤肉派對」先卡位！早鳥9折爽吃海陸燒烤，買再送龍蝦與抽住宿券

暑期還未過完「中秋烤肉派對」就要來了！五星台北寒舍艾美酒店推出中秋假期海陸燒烤派對，直接在五星飯店頂樓戶外空間賞月與爽吃大餐，每位成人還可以直接獲得半隻龍蝦與有機會抽中台北寒舍艾美住宿券大獎，即日起早鳥訂購再打9折快揪團卡位！

圖／台北寒舍艾美酒店提供

中秋節假期絕對是每年下半年的重頭戲，不少家家戶戶親朋好友都會相聚烤肉派對，台北寒舍艾美酒店抓準國人熱愛烤肉的趨勢，又前兩年因疫情取消多數的中秋活動，這回特地推出9月9日至9月11日的「BBQUUBE」玩美中秋烤肉派對，讓賓客得以在戶外空間享受在城市秘境賞月外，還能吃到由五星主廚現場燒烤的海陸雙餉美味，每位成人再贈半隻龍蝦、清涼冷食及酒水暢飲、現場DJ音樂表演以及互動遊戲抽獎，有機會獲得「探索廚房下午茶券」及最大獎「台北寒舍艾美住宿券」喔。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現在即日起已開放訂購，定價成人每位2,280元起、6至11歲兒童每位980元起，至8月15日前付款就能享有早鳥9折優惠，每組賓客還可獲贈一組「似顏繪」紀念畫。快先預訂卡位，更多詳情請上台北寒舍艾美酒店官網查詢。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北寒舍艾美酒店「BBQUUBE」玩美中秋夜

圖／台北寒舍艾美酒店提供

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日期：9/9至9/11

優惠：8月15日前預訂付款，可享9折早鳥優惠

官網：www.lemeridien-taipei.com