全台唯一告白利器！ 台南「七夕告白油漆零食桶」 彩色爆米花口味多，加碼「單身狗糧桶」爆笑上市
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台南最好玩最促咪的零食店『豬飼料柑仔店』應該是台南很有話題性的店！之前推出告白爆米花爆紅，最近新推出小桶裝的油漆桶爆米花還有「對不起我是單身狗」單身狗糧（彩色爆米花）超好笑的欸，這個拿去送朋友不知道會不會被揍，哈哈。
『豬飼料柑仔店』位於台南友愛街並臨近海安路的路口旁，聽說台灣只有兩座一座在這裡，另一座是粉紅色的在華泰名城（仿美國本尊比例縮小）更酷的是自由女神手上還拿著「發胖聖經」笑死，哈哈哈哈哈，另類成為台南打卡景點。
老闆真的超有創意，以油漆桶外觀為主軸搭配特色標語讓人眼睛為之一亮。
新品（彩虹爆米花 $150）有焦糖/巧克力/起司/梅子/鹽酥雞，一次吃到多種口味，這桶很划算！！！
對不起我是單身狗！！！好玩又好笑哈哈，我很喜歡這次小桶的，這樣可以當散步美食，送禮也很合適，吃完的油漆桶還可以拿來裝東西，很實用。
這真的太可愛了～超適合送朋友讓大家一起當個單身狗，外觀不同的顏色有不同的味道每款都很熱銷，還有跟上美術館地獄展推出的符咒外觀也很吸睛。
多種口味的爆米花加上超有趣的標語深受許多民眾的喜愛，就連小白也很愛吃他們家的古早味零食。
桶裝零食不只有爆米花，還有各式各樣的古早味餅乾，讓你怎麼吃都不會膩！
超多單身狗罐頭等你來當挑選，這麼有趣的伴手禮超適合買來送家人朋友。
超古早味的提袋也是一大特色，目前買兩罐小的爆米花送小提袋，五罐小的或兩罐大的是送大提袋，讓你輕鬆把美食提回家（一罐120元，買五罐500元）
告白爆米花「油漆桶爆米花」有鹹酥雞、起司、巧克力、焦糖、梅子五款口味！每桶400g原價499元，目前特價350元，滿2桶免費贈送精美提袋，情人節不知道要怎麼告白來這裡就對了，來桶告白爆米花包你告白成功～
豬飼料柑仔店
地址：台南市中西區友愛街283號
電話：0965 067 587
營業時間：14:00~21:00 (六日12:30~21:00)
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