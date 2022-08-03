快訊

波洛西訪台兩岸緊張升級 陳冲示警：這不只是單一事件

陸再祭禁令 陳吉仲：8月8日重啟農遊券 下周公布細節

全台唯一告白利器！ 台南「七夕告白油漆零食桶」 彩色爆米花口味多，加碼「單身狗糧桶」爆笑上市

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

台南最好玩最促咪的零食店『豬飼料柑仔店』應該是台南很有話題性的店！之前推出告白爆米花爆紅，最近新推出小桶裝的油漆桶爆米花還有「對不起我是單身狗」單身狗糧（彩色爆米花）超好笑的欸，這個拿去送朋友不知道會不會被揍，哈哈。

『豬飼料柑仔店』位於台南友愛街並臨近海安路的路口旁，聽說台灣只有兩座一座在這裡，另一座是粉紅色的在華泰名城（仿美國本尊比例縮小）更酷的是自由女神手上還拿著「發胖聖經」笑死，哈哈哈哈哈，另類成為台南打卡景點。

老闆真的超有創意，以油漆桶外觀為主軸搭配特色標語讓人眼睛為之一亮。

新品（彩虹爆米花 $150）有焦糖/巧克力/起司/梅子/鹽酥雞，一次吃到多種口味，這桶很划算！！！

對不起我是單身狗！！！好玩又好笑哈哈，我很喜歡這次小桶的，這樣可以當散步美食，送禮也很合適，吃完的油漆桶還可以拿來裝東西，很實用。

這真的太可愛了～超適合送朋友讓大家一起當個單身狗，外觀不同的顏色有不同的味道每款都很熱銷，還有跟上美術館地獄展推出的符咒外觀也很吸睛。

多種口味的爆米花加上超有趣的標語深受許多民眾的喜愛，就連小白也很愛吃他們家的古早味零食。

桶裝零食不只有爆米花，還有各式各樣的古早味餅乾，讓你怎麼吃都不會膩！

超多單身狗罐頭等你來當挑選，這麼有趣的伴手禮超適合買來送家人朋友。

超古早味的提袋也是一大特色，目前買兩罐小的爆米花送小提袋，五罐小的或兩罐大的是送大提袋，讓你輕鬆把美食提回家（一罐120元，買五罐500元）

告白爆米花「油漆桶爆米花」有鹹酥雞、起司、巧克力、焦糖、梅子五款口味！每桶400g原價499元，目前特價350元，滿2桶免費贈送精美提袋，情人節不知道要怎麼告白來這裡就對了，來桶告白爆米花包你告白成功～

豬飼料柑仔店

地址：台南市中西區友愛街283號

電話：0965 067 587

營業時間：14:00~21:00 (六日12:30~21:00)

官網 / IG / FB（週一公休）

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

爆米花 古早味 巧克力 美國 餅乾 台南美食

相關新聞

全台唯一告白利器！ 台南「七夕告白油漆零食桶」 彩色爆米花口味多，加碼「單身狗糧桶」爆笑上市

udn走跳美食／痴吃的玩 台南最好玩最促咪的零食店『豬飼料柑仔店』應該是台南很有話題性的店！之前推出告白爆米花爆紅，最近新推出小桶裝的油漆桶爆米花還有「對不起我是單身狗」單身狗糧（彩色爆米花）超

中秋月餅一次看！全台5大飯店禮盒早鳥85折起開賣，「楊枝甘露」限定必吃

無論一起烤肉、剝柚子與吃罪惡感很高的月餅，都是中秋節是家人朋友相聚必排定的時刻。這回UDN小編整理五大飯店中秋月餅禮盒，有特製「楊枝甘露」限定口味還有早鳥九折優惠，一起來看看吧！

8月手搖飲「七夕情人節&父親節」優惠集合！ 手比愛心買1送1、用甜甜價寵愛情人與爸比

8月初接連迎來七夕情人節和父親節，為大家整理7家手搖飲喝得到夏季專屬的蜜桃、洛神、芒果等水果系飲品，快來看看人氣手搖飲料，如何一口氣幫情人們甜蜜助攻或好好展現孝心寵愛老爸們~ （最後更新：2022/

身份證有「528」烏魚子、干貝吃到飽！馬辣7品牌享優惠

馬辣集團的「身份證對對碰」又來了！馬辣針對旗下的馬辣、新馬辣、熊一、哞哞屋等品牌，針對父親節推出對對碰優惠活動，凡身份證...

12種獨家澳和牛部位 乾杯「KANPAI CLASSIC」插旗天母

旗下已有乾杯、老乾杯、黑毛屋等多個品牌的「乾杯集團」，自8月5日起將於新光三越天母店二館開設全新品牌「KANPAI CL...

肯德基「炸雞桶＋蛋撻」現省399！多拿滋甜甜圈6顆189

父親節將至，「肯德基」自8月6日至8月8日期間，限時推出期間限定優惠「爸氣爽嗑歡聚餐」，享受炸雞搭配蛋撻的組合，現省33...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。