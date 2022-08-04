擺滿17隻天使紅蝦「爆蝦乾拌麵」、「大三元」加上鮮蚵和爆量鮭魚卵，看完南美館殭屍展來吃浮誇系美食
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台南浮誇系海鮮意麵『金三益健康茶飲永華店』最近又推出超狂霸氣新品！擺滿滿17隻天使紅蝦「爆蝦乾拌麵」畫面真的有夠猛！另款新品「大三元」同時擺上天使紅蝦還有肥美蚵仔+鮭魚卵，感覺很可以啊～看完最近很夯的南美館殭屍展可以來吃，店家離不會很遠，台南一日遊玩起來。
蝦爆乾拌麵 $229元
這次新推出的蝦爆乾拌麵蝦子超大隻，每一份約有17隻天使紅蝦擺的滿滿的看起來好誘人，每隻紅蝦都有剝殼及去腸泥，不只口感鮮甜吃起來更方便小白好愛。
爆蝦乾拌麵好吃到小白再外帶兩份回家跟家人分享，外帶的餐盒畫面看起來更浮誇，蝦子擺整齊趕快補拍一張。
大三元 $399
這次新品還有這碗大三元，一半天使紅蝦一半蚵仔再淋上鮭魚卵看起來好邪惡，把小白最愛的兩種海鮮擺在一起畫面超浮誇，加上鮭魚卵嗶嗶啵啵的口感好唰嘴。
爆蛋紅蟳鍋燒意麵 $260
每日限量的超人氣爆蛋螃蟹想吃要趁早，內含三隻蟹膏肥美的紅蟳一人獨享超滿足，重點這個價格真的很超值。
蒜泥蚵仔意麵 $170
蚵仔真的是金三益的必點招牌，最經典的就是蒜泥鮮蚵，鮮美的蚵仔經過川燙之後每顆都好肥美，這麼好吃的蚵仔讓小白每次來都必點。
琳瑯滿目的餐點品項，選擇障礙。
小白平日中午來用餐生意超好，看來大家真的都超愛金三益的海鮮意麵！這次是在永華店吃的。
金三益健康茶飲永華店
地址：台南市南區永華路一段233巷1號
電話：06 – 2611588
營業時間：09:00-21:00 (週二公休)
地址：台南市北區林森路三段185號
電話：06 – 2084915
營業時間：目前09:00-17:00 (週二公休)
地址：台中市北區育才北路3號
電話：04 – 2225 8886
營業時間：11:00-21:00 (週三公休)
地址：台南市中西區文賢路170號
電話：06 – 3587833
營業時間：10:00-21:00
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