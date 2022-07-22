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桃園人追起來！ 韓式美食「燒桶子」八德新開店首3日買一送一 「金銀銅桶子」開幕三重送

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／燒桶子 韓食料理提供
圖／燒桶子 韓食料理提供

桃園燒肉一族有口福！ 主打韓國經典料理的「燒桶子 韓食料理」展店到桃園市八德區置地生活廣場，今(22日)起正式營運，歡慶開幕一連三天推出買金桶子雙人套餐送鐵桶子雙人套餐(每日限量5份)，到7月底前，加1元可獲得梅花豬乙份，以及8月份連續加碼，粉絲頁按讚送飲料、滿千贈百元抵用券等好康三重送！

圖／燒桶子 韓食料理提供
圖／燒桶子 韓食料理提供

在台北東區以汽油桶韓式烤肉聞名的「燒桶子」緣起於韓國人熱愛聚會，常常在路邊擺個汽油桶就開始和朋友們小酌、享受韓食。主打經典韓國料理，如安東燉雞、辣牛肉鍋、部隊鍋、春川辣炒雞、豆腐煲等等，店內備有新式抽油煙機燒烤爐，可輕輕鬆鬆保有時尚感吃韓式燒肉不沾油煙滿身，目前提供金桶子、銀桶子，以及鐵桶子雙人套餐，包含：經典料理、生菜包肉、韓式烤肉、豆腐煲及韓式小食等各式組合搭配。

為歡慶「燒桶子 韓食料理」展店到桃園市八德區置地生活廣場，推出連三波優惠，7/22至7/31點金桶子套餐加一元即可獲得「橄欖梅花豬」乙份，8/1至8/21凡點金、銀、鐵套餐任一份打卡臉書粉絲專頁按讚分享即可贈送Gass啤酒或者飲料二瓶，8/15至8/31單筆消費滿千元即贈送百元抵用券乙張。今天想點哪一桶呢，快揪團大嗑韓食吃一波！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／燒桶子 韓食料理提供
圖／燒桶子 韓食料理提供

燒桶子 韓食料理

地址：桃園市八德區介壽路一段728號(置地生活廣場1樓)

電話：(03)3631568

營業時間：11:00~22:00

圖／燒桶子 韓食料理提供
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