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開到深夜也能吃！ 台南老字號「龍興冰品店」 必吃愛文芒果牛奶冰，連在地人都推薦

台南先生／ 文、圖／台南先生

udn走跳美食／台南先生

台南少數開到深夜的冰店，一賣就是50多年，當天新鮮現煮近20種配料，還有夏季限定的愛文芒果牛奶冰，連在地人都愛吃。

店面外觀：原本開在沙卡里巴成功戲院斜對面，2003年搬到金華路四段上重新開業，前後加起來應該有50多年歷史，夏天芒果季期間經常可以看到排隊景象，冬天賣熱紅豆湯圓時也幾乎每天都排隊。

提供幾張桌椅可內用，可惜沒冷氣每次都吃到滿頭大汗。

價目表（2022年6月）

也有賣新鮮現打果汁

當天新鮮現煮近20種冰品配料

愛文芒果牛奶冰（布丁另外加購）：當季新鮮愛文芒果，淋上自製純芒果醬，再搭配甜滋滋煉乳，酸酸甜甜清涼消暑好滋味。

吃芒果最怕吃到那種超酸完全不甜的，所以吃芒果冰一定要選這種用「愛文芒果」品種的冰店，甜度夠香氣足，吃起來就是舒服。

布丁是選用台南老字號名店銀波布丁，傳統古早味布丁一吃就愛上。

龍興冰品店

（內容如有異動，依店家公告為準）

地址：台南市中西區金華路四段39號

電話：06-2283884

營業時間：12:00~00:00（週三公休）

文章來源：台南先生 FB：台南先生

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