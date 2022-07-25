台北不限時咖啡廳！「補時Stoppage Time」免費wifi提供插座，含酒咖啡特別提神

居家工作 WFH 越常見，但你是否也常常在家容易分心，無法好好做事呢？這時候就是要有一間提供wifi、插座，而且還不限時的咖啡廳啦！今天要介紹給大家的這家補時Stoppage Time，除了滿足上面所有需求外，店內的咖啡與美食更是能慰勞你忙碌、煩躁的心靈，即使是工作日，也能打起精神好好的在這裡度過美好的午後時光。

補時Stoppage Time店家介紹

圖片來源/ @ReadyGo、IG@yun.wander

補時位在大安區的和平東路上，店名來自足球球賽用語「補時」，也就是正規比賽後的延長時間，這段時間也常常發生比賽的奇蹟，因此「你知道，在補時，什麼都可能發生」。補時店內空間寬敞、燈光明亮，除了這舒適的環境外，座位區也都備有插座，更提供客人們免費的wifi使用，也因此受到許多遠距工作者的青睞。

座位安排上除了常見的四人座、多人的大長桌，更貼心地準備了個人座位區。由於個人座位區和多人座位是分開的，不容易受到彼此影響；因此無論你是要來討論作業、與朋友純聊天，還是工作念書，這裡都非常的適合！多人區更有超大投影幕，時常播放著電影或球賽，讓你能夠偷個閒，放鬆一下即將當機的大腦。

補時Stoppage Time菜單介紹

圖片來源/ IG@sherrybear_foodie

補時店內的菜單有滿滿的咖啡選擇，除了一般常見的濃縮咖啡、拿鐵與焦糖瑪奇朵等種類，更有愛喝酒的你絕對不能錯過的三款含酒咖啡。就算是不愛喝咖啡，這裡也有茶類與果汁等選擇。而身為一家從中午11點營業到晚上10點的不限時咖啡廳，這裡當然不像一般的咖啡廳，更推出了多款美味的鹹食，如果在這裡吃午餐或晚餐也完全沒有問題！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

補時Stoppage Time 必點推薦

檸檬塔景點/美食名稱

圖片來源/ @ReadyGo

檸檬塔是補時的常備甜點，也是客人們的甜點第一選擇！補時的檸檬塔塔皮是用蕎麥製作，搭配上酸度恰到好處、口感滑順的檸檬餡，一口咬下滑順酸甜的檸檬餡，與酥脆的塔皮在口中交織成那層次豐富、令人無法抗拒的美味。愛吃檸檬塔的你絕對不能錯過補時的招牌檸檬塔！

馬鈴薯千層

圖片來源/ @ReadyGo

馬鈴薯千層是法國常見的家常菜，補時的馬鈴薯千層將薄片馬鈴薯層層堆疊，再搭配上新鮮茄汁肉醬與酸酸鹹鹹的酸奶後，豐富的味道讓人禁不住一口接著一口享用。份量上並非一份就能夠填飽肚子，但卻是剛剛好，能夠解解嘴饞又不會膩口的大小。

鮭魚蔬菜烤蛋

圖片來源/ IG@yun.wander

在微鹹的奶油菠菜裡，加入兩顆新鮮的半熟蛋，在搭配上燻鮭魚與烤麵包，這道鮭魚菠菜烤蛋是補時的特色料理之一，不少朋友來到補時就是為了吃這到鮭魚菠菜烤蛋。如果直接享用奶油菠菜，會覺得有點膩，但搭配上鮭魚與烤麵包後，沾著奶油菠菜一起吃，不只偶感變得更豐富外，味道上也中和了奶油醬的膩口，再加上那兩顆半熟蛋一整個很加分！

一個起司蛋

圖片來源/ IG@sherrybear_foodie

如同簡單扼要的名字描述，這道料裡就是一整塊布里起司在加上一顆半熟蛋。是補時的特色餐點之一，奶油味濃厚的布里起司，搭配上滑順的半熟蛋。沾上一旁的法國麵包後，多層次的濃郁味道絕對是起司控不能錯過的味蕾饗宴！上面撒的燕麥碎片中和了起司的鹹，讓整體的口感更加豐富。

店家資訊

地址：台北市大安區和平東路二段96巷15弄30號

營業時間：11:00–22:00

電話：02－2736－6506

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