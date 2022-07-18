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麥當勞出現寶可夢了！超限量「皮卡丘置物盒」開賣，伊布雙陷派＋分享餐必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／麥當勞提供
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麥當勞過去常常與不同爆夯卡通人物聯名推出優質套餐，這回攜手寶可夢於暑期推出「皮卡丘置物盒」啦，即將於7月20日8萬個限量開賣。不僅如此，像是雙陷派、快樂分享盒與飲料杯外包裝都能看到寶可夢的蹤跡，絕對是今夏大小朋友不能錯過的聯名餐點！

圖／麥當勞提供
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這回推出的寶可夢聯名餐點一大亮點就是「皮卡丘置物盒」現身麥當勞了，將於7月20日上午11點限量開賣，只要購買任一的組合套餐不限金額，即可用399元加購「輕鬆捕捉」，外型有著超Q的皮卡丘，在其背後還有收納置物空間，寶可夢鐵粉絕對會愛，限量8萬個絕對要把握機會。

圖／麥當勞提供
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另外也還有「雙餡派和寶可夢」組合登場突推出的巧克力雙線派，酥脆派皮配上香蕉與巧克力雙重內餡，再更換上人氣寶可夢「伊布」包裝，好吃程度絕對幸福提提升。當然還有歡樂分享盒、飲料外包裝都可以看到寶可夢的蹤影，快揪一起吃！

圖／麥當勞提供
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若想免費拿「皮卡丘置物盒」，只要於即日起至7月25日，於麥當勞官方臉書粉專中的指定貼文留言「皮卡丘置物盒7/20 11點開賣，我們一起去麥當勞捕捉皮卡丘」，並Tag身邊的親朋好友，將有機會免費抽中限量皮卡丘置物盒，快到粉專試試手氣吧！

圖／麥當勞提供
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寶可夢 麥當勞 巧克力

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