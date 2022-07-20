快訊

長榮弟弟派重整隊 張國明淡出、鄭深池坐穩EIC董座備戰明年

中國「爛尾樓」停貸潮 重擊中產階級恐爆金融風暴？

美軍「即戰力」航母數遠低於想像 但必有艘在印太水域

99元就能享用高空早餐！ 台北「SkyCofi高空景觀咖啡廳」 高CP值、超Chill約會聖地

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

唯美的高空景觀、總是有股特殊魔力吸引我來，但價格通常不菲，台北新開Sky Cofi 咖啡館居然推出99元早餐就可以在高空景觀餐廳賞景吃美食，也太優惠了吧～低消也只要100元，若參加工作者專案一小時內零食水果飲品隨你吃只要100元，不僅如此，內部裝潢超美，充滿北歐風格，燈光美氣氛佳還有一面超大拼圖牆，太舒壓了～

窗戶旁一整排的景觀座位任你選～

店內有一面超大張拼圖，為世界第三大拼圖24000片，超美的～

生活太悶了，找一間高空景觀餐廳，點杯飲品，看看風景、好好放鬆一下，重新出發～

新推出早餐套餐99元可內用一小時也可外帶，用餐時段：08:30-11:00。

餐點多樣可選，飲品可加價升級。

店內還提供手沖咖啡免費試飲。

除早餐外，也有提供一般餐點、工作者方案，低消專案等可以依需求選擇，我覺得相當特別。

選擇工作者方案一小時100元，一日卷390元，飲品、零食、水果通通吃到飽。

茶水自取，不收服務費

牆壁上的超級大拼圖是老闆和一群喜歡拼圖的朋友一起完成的，超酷的～

設計感新穎，還有網美牆可以拍照。

北歐風格，座位寬敞舒適，附有許多插座可供充電使用。

隱身在新創大樓裡16樓的咖啡廳

重點是美景無價，感覺食物都變美味了～

早餐套餐99元，冰紅茶＋煙燻牛肉起司三明治，餐點意外的好好吃喔～

另一份早餐套餐:美式咖啡+鮪魚起司三明治也是99元。

我們在此享受一頓悠閒的高空早餐。

結帳時發現打卡還折30元，等於一人早餐只要68元可以在這麼美的餐廳享用，感覺物超所值。

很開心台北又多一間平價景觀咖啡廳，景觀優美環境舒適，讓人想一訪再訪。

感謝女兒這次陪我過生日，相當開心～

sky cofi 景觀咖啡

台北市松山區南京東路三段287號16樓

營業時間：星期一-五08:30-19:00;星期六11:00-18:00（周日公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 早餐 景觀餐廳 三明治 水果 大台北美食 南京復興站 捷運美食

相關新聞

王品5鍋物品牌「滿千送百」！ 「嚮辣」4人同行享8折，還能抽全桌免單

台灣人不分季節都愛吃鍋。即日起至8月31日期間，王品集結旗下聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋、嚮辣等5個品牌，推出ap...

99元就能享用高空早餐！ 台北「SkyCofi高空景觀咖啡廳」 高CP值、超Chill約會聖地

udn走跳美食／大海愛上藍天 唯美的高空景觀、總是有股特殊魔力吸引我來，但價格通常不菲，台北新開Sky Cofi 咖啡館居然推出99元早餐就可以在高空景觀餐廳賞景吃美食，也太優惠了吧～低消也只要

盤點「最會玩跨界」的6款月餅！今年趨勢「強強聯手」

節令催人老，烤肉、月餅即將迎來中秋節。今年中秋月餅除了依循過往的健康、美型、食材創意外，也新添各種結盟與合作，像是台北W...

一隻雞拆26個部位 「燒鳥狂想曲」套餐從雞冠吃到尾

主打「日式燒鳥（焼き鳥）」的「燒鳥狂想曲Birdy」，即將於7月21日正式於台北春大直開幕。店內標榜以獨家客製化的「雪嚴...

頂呱呱全品項88折！「復刻套餐+泡菜」限時12天開賣

為慶祝48週年，連鎖速食「頂呱呱」將於7月20日至7月31日期間，限時推出2款復刻套餐，不僅有1974年版本的復古包裝，...

吃得到真材實料！ 南投60年冰品老店「埔里冰上冰」 古早味水果冰淇淋美食推薦

udn走跳美食／涼子是也 週日下午趁著小孩正在跟公婆玩的時候，我 VC悄悄說：「我們來吃冰吧！」上次在埔里吃了料好實在的「廟囗冰果室」後，這次目標鎖定在地傳承60年的「埔里冰上冰」。 埔里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。