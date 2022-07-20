99元就能享用高空早餐！ 台北「SkyCofi高空景觀咖啡廳」 高CP值、超Chill約會聖地
udn走跳美食／大海愛上藍天
唯美的高空景觀、總是有股特殊魔力吸引我來，但價格通常不菲，台北新開Sky Cofi 咖啡館居然推出99元早餐就可以在高空景觀餐廳賞景吃美食，也太優惠了吧～低消也只要100元，若參加工作者專案一小時內零食水果飲品隨你吃只要100元，不僅如此，內部裝潢超美，充滿北歐風格，燈光美氣氛佳還有一面超大拼圖牆，太舒壓了～
窗戶旁一整排的景觀座位任你選～
店內有一面超大張拼圖，為世界第三大拼圖24000片，超美的～
生活太悶了，找一間高空景觀餐廳，點杯飲品，看看風景、好好放鬆一下，重新出發～
新推出早餐套餐99元可內用一小時也可外帶，用餐時段：08:30-11:00。
餐點多樣可選，飲品可加價升級。
店內還提供手沖咖啡免費試飲。
除早餐外，也有提供一般餐點、工作者方案，低消專案等可以依需求選擇，我覺得相當特別。
選擇工作者方案一小時100元，一日卷390元，飲品、零食、水果通通吃到飽。
茶水自取，不收服務費
牆壁上的超級大拼圖是老闆和一群喜歡拼圖的朋友一起完成的，超酷的～
設計感新穎，還有網美牆可以拍照。
北歐風格，座位寬敞舒適，附有許多插座可供充電使用。
隱身在新創大樓裡16樓的咖啡廳。
重點是美景無價，感覺食物都變美味了～
早餐套餐99元，冰紅茶＋煙燻牛肉起司三明治，餐點意外的好好吃喔～
另一份早餐套餐:美式咖啡+鮪魚起司三明治也是99元。
我們在此享受一頓悠閒的高空早餐。
結帳時發現打卡還折30元，等於一人早餐只要68元可以在這麼美的餐廳享用，感覺物超所值。
很開心台北又多一間平價景觀咖啡廳，景觀優美環境舒適，讓人想一訪再訪。
感謝女兒這次陪我過生日，相當開心～
sky cofi 景觀咖啡
台北市松山區南京東路三段287號16樓
營業時間：星期一-五08:30-19:00;星期六11:00-18:00（周日公休）
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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