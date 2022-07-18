「海量香菜漢堡」來了！搭配加拿大牛肉超刷嘴，再嚐鮮小黃瓜香菜氣泡飲

許多人懼怕的香菜居然要推出漢堡了，而不是一些香菜而是「海量生菜」，這回知名美式餐廳品牌「the Diner樂子」推出「是我香菜多漢堡」，可以吃到大量生菜與加拿大進口牛肉，還可以挑戰嚐鮮香菜小黃瓜氣泡飲，保證是香菜控的最愛！

台灣知名美式餐廳品牌「樂子the Diner」聯名Uncle Dean aka.特地針對夏日推出了三款超狂口味的漢堡，除了經典洋蔥配料與加拿大穀飼經典牛漢堡肉排，最狂的莫過於「是我香菜多牛肉堡」，多汁漢堡肉排加上海量香菜及香菜優格醬簡直是香菜控的最愛，而且連薯條都有滿滿香菜粉，另外還可以搭配香菜小黃瓜氣泡飲或香菜啤酒，要給香菜全品項一次滿足。

圖／樂子 the Diner臉書粉專

另外還有「蒜泥口氣差牛肉堡」，將牛肉與大蒜完美融合，嚴選中東的雲朵蒜泥與酥脆蒜片再搭配蒜味美乃滋，保證是美味首選之一；最後，還有「內文有洋蔥牛肉堡」，將烤洋蔥、醃洋蔥、洋蔥培根醬與洋蔥鄉村醬層層堆疊，配料則有酥脆洋蔥圈，是美式經典必吃的美味。上述都是重口味料理，the Diner樂子也非常貼心，將限量贈送「口氣清新小禮包」一組，內含Mini漱口水一份與薄荷糖一份，讓消費者吃完也不用擔心口氣很差。最後現在官方臉書粉專，也推出免費吃活動，只要於7月17日晚上9點前於指定貼文tag2位熱愛大蒜的朋友，即有機會獲得「蒜泥口氣差牛肉堡+漂浮汽水」套餐一份喔。現在快揪團一起「香菜、大蒜與洋蔥」一下吧。

圖／樂子 the Diner臉書粉專

圖／樂子 the Diner臉書粉專