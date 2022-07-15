日售千顆！ 北投人氣車輪餅「一分錢一分貨」插旗松山 開幕日100顆經典口味免費送
北投車輪餅名店「一分錢一分貨」開新店舖啦！與「不要對我尖叫」母公司聯手，展店到松山區中崙市場旁，不只7/16～7/18試營運期間有第二顆半價優惠，7/18正式開幕當天還免費送100顆紅豆口味車輪餅請大家吃，數量有限，粉絲們動作要快！
天天手工現做的餅皮，填入至少需要4小時備料、熬煮的內餡，就成了渾圓飽滿的國民銅板美食，北投的車輪餅人氣店家「一分錢一分貨」拓店到松山區，八種口味有甜有鹹，除了紅豆、奶油、芋頭經典常見的口味外，還有金莎巧克力、起司馬鈴薯、「冰火夾心」等創意吃法：車輪餅裡放入一整顆金莎巧克力，一口咬下，滿嘴都是濃郁巧克力甜香，幸福感爆棚！是巧克力控不可錯過的口味！還有放入Oreo餅乾，與口感外脆內軟的餅皮碰撞出多層次口味，也是店內的超夯品項，無論是當作下午茶點心，或是當正餐吃都適合！
每顆車輪餅都塞滿費時熬煮的內餡，每次咬下都能吃到「爆漿」口感，剛做好的車輪餅，熱騰騰的餅皮口感酥脆，放涼了也一樣好吃，最棒的是，現在不用跑到北投就買得到；若開幕當天沒辦法排免費車輪餅，記得週末先把握「第二顆半價」優惠吃好吃滿唷！
「一分錢一分貨」車輪餅
7/18(一)正式開幕，現場免費贈送紅豆口味車輪餅100顆，送完為止。
7/16～7/18試營運期間，有第二顆半價優惠
店址：台北市松山區八德路三段78號 (中崙市場旁)
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