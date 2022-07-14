限時買1送1！ PAUL甜點「馬卡紅3入組+可娜麗」慶法國國慶 中秋金色饗宴禮盒「早鳥優惠」開跑

甜點控快來追！ 「PAUL法國麵包甜點沙龍」為慶祝7月法國國慶日，舉辦LINE好友買一送一限時活動，推出限時三天的「馬卡紅與可娜麗」買一送一，同時，2022年PAUL中秋禮盒「金色饗宴，濃情蜜意」為主軸，早鳥專屬優惠開跑，於8/10前訂購享9折優惠。

來自法國的馬卡紅(Macaron，又譯：馬卡龍)是法國國寶級甜品，深受法國末代皇后瑪莉安東尼的喜愛，也是巴黎最具代表性的甜點。PAUL馬卡紅使用植物的上色配方，無添加人工色素，並選用甜菜糖來替代一般的糖，不但降低甜度，健康天然，還保留外殼表現光澤與內餡略帶黏牙口感，外表酥脆，內餡柔軟，被形容如同「少女的酥胸」般酥嫩可口，而在品嚐馬卡紅時，請搭配熱茶享用，風味更為驚艷。

圖／PAUL提供

法國最有名氣的傳統甜點「可娜麗」(Cannelé，又譯：可麗露)，有著「天使之鈴」的美稱，可娜麗是十六世紀法國波爾多修女們製作的創意點心，製作過程相當繁瑣，使用雞蛋、牛奶與麥粉，加上蘭姆酒與香草調味，內層多孔洞，表層則是焦糖外殼，呈現出外酥脆內軟Q的極致口感，廣受各個年齡層的喜愛。

圖／PAUL、IG@ph6point6提供

歡慶法國國慶，限時3天活動，7/16日前，加入PAUL的LINE官方帳號，即可獲得LINE好友優惠券，可向門市外帶購買「繽紛馬卡紅3入組送蜜糖馬卡紅3入組」及「可娜麗買一送一」，各店每日11:00開賣，數量有限、售完為止，其他出爐時段依各店公告為準。

PAUL法國麵包甜點沙龍於2022年中秋佳節以「金色饗宴，濃情蜜意」主題呈現，帶來兩款高雅精緻選禮，「巴黎漫舞禮盒」禮盒，內含6入選用手工熬煮蘋果泥的「蘋果酥」，口感酸甜清香，與6入以焦糖、核桃堅果一起熬煮的「焦糖堅果夾心」，濃厚焦糖與堅果香氣，每咬一口，都能感受到餅皮、內餡的豐富層次。「午茶時光禮盒」收錄了3款PAUL嚴選法式經典小點餅乾，採獨立罐裝，密封性好，口味分別為「經典不敗焦糖、香氣濃郁咖啡與在地特色擂茶」，配上熱茶或咖啡，就能打造午茶日常的儀式感。此外，還獨家設計了PAUL造型帆布提袋，送禮不只大方得體，更能傳遞你的心意。

圖／PAUL提供

「巴黎漫舞」還是「午茶時光」即日起全門市開放預訂，早鳥專屬優惠，於8/10前訂購享9折優惠、9/10前訂購任一組禮盒滿30盒(含)以上即享85折優惠，最快7/25開始取貨，把握早鳥與大宗優惠，讓收禮者在美好佳節能品嚐濃郁幸福滋味！

圖／PAUL提供

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