給爸爸吃最好的！星級飯店「父親節蛋糕5選」，早鳥88折優惠一次看
父親節絕對是八月的重頭戲，各家餐飲業者陸續端出優惠專案吸引賓客消費，而「蛋糕市場」也不例外，UDN小編特地整理台北5大星級飯店「早鳥優惠蛋糕」，一起來選選看要送爸爸什麼樣的蛋糕吧！
台北寒舍艾美酒店
很多小孩心中的英雄絕對是家中的爸爸。這回爸爸節即將於八月會有一系列的慶祝服務，為搶攻市場商機，五星飯店「台北寒舍艾美酒店」旗下的「巧克光廊」特地由主廚鄭吉賢悉心製作研發「超人爸爸」造型的父親節蛋糕，是一款集結芒果與荔枝泥配上香草慕斯與巧克力牛奶基體的蛋糕，大小為5吋，現在每個蛋糕售價580元，即日起預購開跑，只要8月5日前預購並完成付款，就可以享有9折早鳥優惠喔。
台北喜來登大飯店
台北喜來登大飯店此回針對父親節商機推出「可可紳士」咖啡巧克力焦糖洋梨幕斯蛋糕，是由旗下The Deli進行製作並研發而成，每顆售價990元（6吋），最快7月25日可以開始預購，8月5日前訂購直接享早鳥9折（美饌卡88折優惠），快買來獻給最風度翩翩的帥氣老爸吧。
台北君悅酒店
台北君悅酒店旗下的點心房主廚超狂，製作以「復古吐司機夾帶現烤花生吐司」為外觀的父親節蛋糕，並烙上「I Loaf You」以炙熱高溫表達對父親的愛。蛋糕採用九如檸檬蛋糕為基底，配上紅心芭樂番茄慕斯，酸甜口感非常好吃，現在即日起開放預訂，7月29日前享有早鳥88折，單顆蛋糕售價1380元（7吋）。
神旺大飯店
神旺所推出「夏木香頌」八吋的巧克力米蛋糕（每顆售價1,150元），層疊夾入香氣醇厚的香蕉奶餡與清爽酸甜的百香芒果奶餡，再裹以香濃的牛奶巧克力慕斯，綿密扎實的口感層次分明，非常適合「多工」的爸爸，至於外觀以大樹木輪為造型，象徵樸實又溫暖的父愛守護著家人。現在即日起至7月31日前，預訂「夏木香頌」或6吋以上頂級生巧克力蛋糕，並於8月5日至8月8日前取貨即享88折優惠。
兄弟大飯店
兄弟大飯店順應「楊枝甘露」的熱潮，為搶攻父親節商機，除了有一系列旗下餐廳的優惠專案外，在蛋糕上也不馬虎，推出「楊枝甘露2.0」新品蛋糕，即日起至7月24日只要預訂專屬限定新品「楊枝甘露2.0蛋糕，並於7月29日至8月8日前取貨，同樣享有9折優惠，優惠價1,080元 (原價每顆1,200元)。
延伸閱讀：
．真的熱暑了！ ７家「蘋果蜜桃果茶系、芒果野莓冰沙系」消暑手搖飲攻略 買一送一、第2杯0元統統有
．買父親節蛋糕、送好友分享券！ 3大「爸爸節蛋糕」傳心意 星巴克父親禮早鳥開賣
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言