給爸爸吃最好的！星級飯店「父親節蛋糕5選」，早鳥88折優惠一次看

父親節絕對是八月的重頭戲，各家餐飲業者陸續端出優惠專案吸引賓客消費，而「蛋糕市場」也不例外，UDN小編特地整理台北5大星級飯店「早鳥優惠蛋糕」，一起來選選看要送爸爸什麼樣的蛋糕吧！

台北寒舍艾美酒店

很多小孩心中的英雄絕對是家中的爸爸。這回爸爸節即將於八月會有一系列的慶祝服務，為搶攻市場商機，五星飯店「台北寒舍艾美酒店」旗下的「巧克光廊」特地由主廚鄭吉賢悉心製作研發「超人爸爸」造型的父親節蛋糕，是一款集結芒果與荔枝泥配上香草慕斯與巧克力牛奶基體的蛋糕，大小為5吋，現在每個蛋糕售價580元，即日起預購開跑，只要8月5日前預購並完成付款，就可以享有9折早鳥優惠喔。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店此回針對父親節商機推出「可可紳士」咖啡巧克力焦糖洋梨幕斯蛋糕，是由旗下The Deli進行製作並研發而成，每顆售價990元（6吋），最快7月25日可以開始預購，8月5日前訂購直接享早鳥9折（美饌卡88折優惠），快買來獻給最風度翩翩的帥氣老爸吧。

圖／台北喜來登大飯店提供

台北君悅酒店

台北君悅酒店旗下的點心房主廚超狂，製作以「復古吐司機夾帶現烤花生吐司」為外觀的父親節蛋糕，並烙上「I Loaf You」以炙熱高溫表達對父親的愛。蛋糕採用九如檸檬蛋糕為基底，配上紅心芭樂番茄慕斯，酸甜口感非常好吃，現在即日起開放預訂，7月29日前享有早鳥88折，單顆蛋糕售價1380元（7吋）。

圖／台北君悅飯店提供

神旺大飯店

神旺所推出「夏木香頌」八吋的巧克力米蛋糕（每顆售價1,150元），層疊夾入香氣醇厚的香蕉奶餡與清爽酸甜的百香芒果奶餡，再裹以香濃的牛奶巧克力慕斯，綿密扎實的口感層次分明，非常適合「多工」的爸爸，至於外觀以大樹木輪為造型，象徵樸實又溫暖的父愛守護著家人。現在即日起至7月31日前，預訂「夏木香頌」或6吋以上頂級生巧克力蛋糕，並於8月5日至8月8日前取貨即享88折優惠。

圖／神旺大飯店提供

兄弟大飯店

兄弟大飯店順應「楊枝甘露」的熱潮，為搶攻父親節商機，除了有一系列旗下餐廳的優惠專案外，在蛋糕上也不馬虎，推出「楊枝甘露2.0」新品蛋糕，即日起至7月24日只要預訂專屬限定新品「楊枝甘露2.0蛋糕，並於7月29日至8月8日前取貨，同樣享有9折優惠，優惠價1,080元 (原價每顆1,200元)。

圖／兄弟大飯店提供

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