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台北國賓改建！星級美味「A CUT牛排館」將營運至7／15

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站、台北國賓提供
圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站、台北國賓提供

本地老字號牛排館台北國賓飯店的「ACut牛排館」，因應飯店改建計畫將營運至7月15日暫時停業，預計遷至中山區並於9月重新開張！

國賓A Cut的「A」，希望帶給消費者優質的牛排、風格與服務。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。
國賓A Cut的「A」，希望帶給消費者優質的牛排、風格與服務。圖 / 翻攝自國賓A Cut官方網站。

A Cut牛排館主廚凌維廉，去年4月引進飼養了10-15年的「紅寶石老牛」，完全顛覆一般餐廳供應2歲牛隻的型態，並且喜愛取自美國和澳洲進口的上等牛肉，牛隻具有完整標籤和條碼追蹤系統，並強調玉米飼養、不施打類固醇、賀爾蒙等非自然添加物，志在供應消費者全世界最好的牛肉。

台北頂級牛排餐廳首選的「A Cut 牛排館」曾蟬聯米其林一星餐廳，最新消息為配合台北國賓大飯店危老改建計畫，A Cut牛排館將營運至7月15日，然後移師至「富邦遼寧大樓」重啟爐灶(地址：台北市中山區遼寧街177號)，預計最快於9月重新開張營業，美食饕客可多加留意。

A CUT精選肉品、吃嫩草長大的「紅寶石老牛」。圖／台北國賓提供
A CUT精選肉品、吃嫩草長大的「紅寶石老牛」。圖／台北國賓提供

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