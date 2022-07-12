台北國賓改建！星級美味「A CUT牛排館」將營運至7／15
本地老字號牛排館台北國賓飯店的「ACut牛排館」，因應飯店改建計畫將營運至7月15日暫時停業，預計遷至中山區並於9月重新開張！
A Cut牛排館主廚凌維廉，去年4月引進飼養了10-15年的「紅寶石老牛」，完全顛覆一般餐廳供應2歲牛隻的型態，並且喜愛取自美國和澳洲進口的上等牛肉，牛隻具有完整標籤和條碼追蹤系統，並強調玉米飼養、不施打類固醇、賀爾蒙等非自然添加物，志在供應消費者全世界最好的牛肉。
台北頂級牛排餐廳首選的「A Cut 牛排館」曾蟬聯米其林一星餐廳，最新消息為配合台北國賓大飯店危老改建計畫，A Cut牛排館將營運至7月15日，然後移師至「富邦遼寧大樓」重啟爐灶(地址：台北市中山區遼寧街177號)，預計最快於9月重新開張營業，美食饕客可多加留意。
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