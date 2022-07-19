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吃得到真材實料！ 南投60年冰品老店「埔里冰上冰」 古早味水果冰淇淋美食推薦

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

週日下午趁著小孩正在跟公婆玩的時候，我 VC悄悄說：「我們來吃冰吧！」上次在埔里吃了料好實在的「廟囗冰果室」後，這次目標鎖定在地傳承60年的「埔里冰上冰」。

埔里冰上冰位於中正二路小巷內非常隱密，而且埔里冰上冰住宅般樸素的店面不是很顯眼，我們來的這天下著小雨、視線沒有很好，差點就錯過。附近人氣美食不少，「逗花•豆花」、「胡國雄古早麵」、「Kètīng客廳」、「蘇媽媽湯圓」、「鳥居喫茶食堂」、「阿甲肉圓」、「梁家臭豆腐店」…等餐廳小吃，相距路程都在5分鐘內，想來趟埔里美食行可以一起安排。

埔里冰上冰店面樸實簡單，感覺小時候學校附近的冰店就長這樣，果然是60年老店內用座位不多，蠻多客人都是外帶、買了就走。

埔里冰上冰菜單如下，主要有「招牌芋仔冰、香檳、可可亞、百香果、花生、芒果」6種口味，一球25~30元之間。另外也有加紅茶的吃法。

我們選了中杯3球，口味分別是芒果、百香、可可。

芒果，一球30元。芒果味道很實在，香濃冰甜，甚至可以吃到一點點芒果的纖維，綿滑細緻、入口即化好好吃。

百香，一球25元。百香果也一樣是吃得到真材實料的濃郁，好吃不膩口。

可可，一球25元。相較之下可可比較普通，一樣有冰甜好吃，只是可可味道稍淡一些。

埔里冰上冰的水果冰淇淋都是吃得到真材實料的香甜，我很喜歡。後來還外帶了6杯給家人吃，也都頗受好評喔，有到埔里玩不妨來一杯冰消消暑。

【消費資訊】

消費時間：2022年6月

平均每人消費金額：50-100元

埔里冰上冰

電話：0910-593-925

地址：南投縣埔里鎮中正二路83號

營業時間：中午11:30-晚上21:00

埔里冰上冰 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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