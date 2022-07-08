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威秀影城獨家！「小小兵機長+飛機爆米花桶」 7／8超限量開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／威秀影城粉絲團
圖／威秀影城粉絲團

電影「小小兵2格魯的崛起」預計7/20全台上映，威秀影城順勢推出超可愛的小小兵組合套餐預購，可以一次獲得飛機造型的爆米花桶，還有機長造型的飲料杯，再獨家加送海報、登機證、角色小卡等額外好禮，7/8中午12：00「超限量」開賣，粉絲們必須手刀搶購！

從這次的預告片中看到小小兵即將開飛機大亂機場，還原電影中的情節，飛機變成爆米花桶，小小兵凱文化身為機長飲料杯，兩者還可以結合(飛機機腹加裝小輪胎、可滑行)，變成小小兵機長緩緩開飛機出發，再加贈原版的電影海報、登機證，還有人物小卡，要陪大家度過開心的觀影時光，提醒大家，想買組合套餐的話，只能到威秀影城現場購買唷！

圖／威秀影城粉絲團
圖／威秀影城粉絲團

另外還有史都華造型的爆米花桶，以及小小兵的造型飲料杯(推出5款、款式隨機)的電影A、B套餐，也在7/8同步開賣，同樣也能拿到電影原版海報，想一次收集全套可愛贈品的人們手腳要快囉！

圖／威秀影城官網
圖／威秀影城官網

圖／威秀影城官網
圖／威秀影城官網

飛機造型組合套餐：999元(不含電影票)

1中爆米花、1飛機造型爆米花桶、1小小兵造型杯、2中杯飲料

獨家贈品：電影原版A3海報、1小小兵登機證、1小小兵小卡組(07/20起領取)

電影A套餐：439元

1中爆米花、1小小兵造型爆米花桶+2大杯飲料

獨家贈品：電影原版A3海報乙張

電影B套餐：439元

1中爆米花+1小小兵造型杯飲料+1小小兵電影杯飲料(共5款，款式隨機)

獨家贈品：電影原版A3海報乙張

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