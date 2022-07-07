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一片接一片好涮嘴！華元「波的多x Mamak檔」南洋風新零嘴 7/8全聯獨家販售

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／「MAMAK檔」星馬料理官網、圖／華元食品粉絲團
圖／「MAMAK檔」星馬料理官網、圖／華元食品粉絲團

去年曾和華元食品聯手推出「椰奶咖哩HEN蝦蝦條」的名餐廳「MAMAK檔」星馬料理，相隔一年後再度聯名，推出經典美食-南洋沙嗲洋芋片及椒糖椰奶空氣玉米脆餅，7/8起在全聯獨家販售，嘗鮮價限期10天；憑包裝截角到店用餐還有加碼優惠，讓吃貨們走到巷口就能體驗道地南洋料理。

圖／「MAMAK檔」星馬料理官網
圖／「MAMAK檔」星馬料理官網

「MAMAK檔」星馬料理的主廚是傳承秘方食譜的馬來西亞皇家御廚第三代，這次以特製沙嗲醬融入厚切馬鈴薯，推出飄著濃濃烤肉香氣，入口甜中帶鹹、層次豐富的「波的多南洋沙嗲風味洋芋片」，完美呈現經典南洋風味；吃完了主食，當然也要來些「甜點」，主廚特別調製加了辣椒粉的焦糖椰奶，結合非基改玉米粉成為「椒糖椰奶風味空氣玉米脆餅」，吃起來口感爽脆、香甜微辣，讓人停不下來、一口接一口。

兩款零嘴7/8(五)起在全聯獨家販售，7/8至7/18限期10天嘗鮮價35元(原價45元)，7/19至8/18第二件5折，記得把握搶購時機！

圖／「MAMAK檔」星馬料理官網
圖／「MAMAK檔」星馬料理官網

圖／「MAMAK檔」星馬料理官網
圖／「MAMAK檔」星馬料理官網

除了開賣的優惠訊息之外，餐廳還主動加碼，7/8至9/30憑空氣玉米脆餅的包裝截角到「MAMAK檔」點主餐，再送香酥嫩雞或酥炸雞翅一份(價值120元)，7/8至8/31門市還有每包30元加價購，超有誠意的要讓大家吃好吃滿！

圖／「MAMAK檔」星馬料理官網
圖／「MAMAK檔」星馬料理官網

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