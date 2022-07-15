小籠包+排骨蛋炒飯必點！ 2022「鼎泰豐」美食菜單、必吃菜色推薦

鼎泰豐是觀光客來台灣必吃的台灣美食之一，不管是永康街本店、101百貨還是SOGO復興館分店，鼎泰豐都是非常有名的台北美食，這篇就來分享一下鼎泰豐菜單及點餐攻略吧！！

我個人推薦必點：小籠包、排骨蛋炒飯、元盅雞湯、小菜

鼎泰豐目前在全省有12家分店，台北就有8家，不管是平日還是假日幾乎都要排隊。

鼎泰豐的服務水準真的是用過餐的人都稱讚的，也難怪觀光客來台灣一定要吃鼎泰豐，真的可以算是「台灣之光」了!!

門口就可以看到師傅在製作小籠包的過程。

因為是在百貨公司的美食街裡，所以只要用餐時段幾乎都要排隊，位置滿多的而且也不會太擁擠。

鼎泰豐菜單2022

鼎泰豐的單品非常多，有些菜色會隨著季節做變化，有些分店也會在數量配置跟價錢上做調整，除了經典的小籠包系列外，也有飯、麵、湯、燒賣及餃類。

桌上備有米醋跟醬油，我自己是兩個都會加。

小菜 $85

每次去鼎泰豐必點的就是這道小菜，結合豆芽、豆乾、海帶絲及冬粉，口味上帶酸所以非常開胃。

辣味黃瓜 $85

辣味黃瓜非常厚切，原本以為會很辣但其實還好，辣度是提味，然後吃起來很有脆度。

小籠包 $230/10個

鼎泰豐小籠包是最有名的，別看這一顆小小的小籠包，可是有著18摺的黃金外皮。

夾起來一顆的重量也滿沉的，感覺得出來裡面湯汁非常飽滿。

建議要搭配薑絲還有米醋跟醬油一起吃，皮薄餡多，湯汁超精華一口都不要浪費啊！！！（薑絲不夠可以再請服務生提供）

絲瓜蝦仁小籠包 $340/10個

絲瓜蝦仁小籠包也是我每次來都會點的，屬於比較清淡的口味，一顆也是很沉有湯汁。

裡面有蝦仁跟絲瓜，可以單吃原味很清爽，或是一樣搭配薑絲和米醋醬油，怎樣吃都好吃。

蝦肉煎餃 $210/6個

光看這盤蝦肉煎餃送上桌後那一整片的脆皮就好吸引人~~我最喜歡煎餃外酥內嫩的口感了！！

蝦肉煎餃裡面有一整隻蝦子跟飽滿的肉餡，重要的是還有湯汁，單吃就很夠味了。

排骨蛋炒飯 $250

排骨蛋炒飯也是我每次到鼎泰豐一定會點的，排骨好吃~炒飯也好吃，所以兩者結合起來就是”必點” ！！

排骨很有厚度而且完全不乾柴，胡椒提味的剛剛好，排骨本身有先醃過所以單吃也很有味道。

炒飯則是粒粒分明不會過乾也不會太黏，不像外面蛋炒飯可能看起來蛋的比例很少，鼎泰豐的排骨蛋炒飯每一口都吃的到蛋香，非常推薦來鼎泰豐一定要點這道啊！！

炸醬麵 $140

第一次吃到鼎泰豐的炸醬麵讓我非常驚豔，光看他的配料就覺得很有誠意，拌開之後每一口都吃的到炸醬香跟豆干還有肉末。

麵條本身也很好吃不軟爛，女生也可以一個人吃掉一碗。

蝦肉餛飩湯 $180

蝦肉餛飩湯裡面共有8顆餛飩，餛飩裡面一樣有一整隻蝦子。

酸辣湯 $100

鼎泰豐的酸辣湯也滿有名的，但我個人覺得喝起來表現普通，就是沒有到很酸很辣這樣，如果外國人沒喝過的應該 會覺得很新奇，但如果是台灣人的話建議可以點元盅雞湯會比較好。

酸辣湯的料滿多的，小碗就可以兩個人一起分食了，也可以當作是嚐鮮喝喝看。

元盅雞湯 $220

如果你特別喜歡雞腿或雞翅的人，可以在點元盅雞湯的時候跟服務人員說妳想要哪個部位!

元盅雞湯推薦必點，整盅湯就是雞湯的濃縮精華，雞肉不柴超嫩。

迷你芋泥包 $60/2個

喜歡吃甜點但又不想吃多的人，鼎泰豐的包子類是可以只點2個的，芋泥包外皮Q彈，內餡芋泥很綿密又不會太甜，喜歡吃芋頭的人可以嘗試一下。

我們幾乎把鼎泰豐有名的人氣商品都介紹過了，當然鼎泰豐的餐點不只這些，之後有去吃也會陸續增加，只是先告訴大家推薦必點的幾樣菜色，讓第一次來吃鼎泰豐不會眼花撩亂，直接從必吃推薦的幾道特色美食下手準沒錯啦。

鼎泰豐分店資訊

信義店（捷運東門站5號出口）

地址：台北市信義路二段194號

電話：02-2321-8928

傳真：02-2321-5958

營業時間：

週一至週五11:00~20:30

週六、日及例假日10:30~20:30

復興店（SOGO復興館）

地址：台北市忠孝東路三段300號B2

電話：02-8772-0528

傳真：02-8772-0529

營業時間：週一至週日10:00~21:00

天母店（SOGO天母店）

地址：台北市中山北路六段77號B1

電話：02-2833-8900

傳真：02-2833-8901

營業時間：

週一~週四10:30~20:30

週五10:30~21:00

例假日10:00~21:00

101店（台北101購物中心）

地址：台北市市府路45號B1

電話：02-8101-7799

傳真：02-8101-7800

營業時間：週一至週日11:00~20:30

南西店（新光三越南西店1館）

地址：台北市南京西路12號B2

電話：02-2511-1555

傳真：02-2563-1222

營業時間：

週日至週四11:00~20:30

週五、六及例假日前夕11:00~21:00

A4店（新光三越信義新天地A4館）

地址：台北市松高路19號B2

電話：02-2345-2528

傳真：02-2345-2527

營業時間：

週日至週四11:00~20:30

週五、六及例假日前夕11:00~21:00

A13店（遠百信義A13）

地址：台北市松仁路58號1樓

電話：02-8780-5200

傳真：02-8780-9990

營業時間：週一至週日11:00~20:30

新生店（捷運東門站6號出口）

地址：台北市信義路二段277號

電話：02-2395-2395

傳真：02-2395-5677

營業時間：

週一至週五11:00~20:30

週六、日及例假日10:00~20:30

板橋店（大遠百板橋店）

地址：新北市板橋區新站路28號B1

電話：02-8951-2222

傳真：02-8951-8000

營業時間：週一至週日11:00~21:00

新竹店（大遠百新竹店）

地址：新竹市西大路323號B1

電話：03-523-6222

傳真：03-523-6822

營業時間：

週日至週四11:00~20:30

週五、六及例假日前夕11:00~21:00

台中店（大遠百台中店）

地址：台中市西屯區台灣大道三段251號B2

電話：04-2259-9500

傳真：04-2259-9577

營業時間：

週一至週五11:00~21:00

週六、日及例假日10:30~21:00

高雄店（漢神巨蛋購物廣場）

地址：高雄市左營區博愛2路777號B1

電話：07-55-33312

傳真：07-55-33302

營業時間：週一至週日11:00~21:00

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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