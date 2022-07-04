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暑假限定！雙北「飯店餐飲優惠5選」，買1送1、義日泰料理無限爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

暑假已經到來，隨著疫情趨緩，越來越多人選擇揪團親朋好友，在安全防疫下享受假期與美食。UDN小編特地整理雙北5家「暑期飯店餐廳優惠」，一起來看看吧。

台北喜來登大飯店

台北喜來登旗下比薩屋、桃山與SUKHOTHAI等三家義式、日式與泰式餐廳，共同推出即日起至7月31日「饗食無限」精選四人以上無限爽吃方案。像是比薩屋每人只要1099元起；桃山鍋物放題，每人體驗價更只要1490元起，真的超值且划算。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

台北國泰萬怡酒店

台北國泰萬怡旗下的「MJ Kitchen」即日起至7月15日，只要兩人一同享受餐點，可以擁有平日早餐買1送1，相當超狂5折優惠。每個用餐時段最多只有15組喔，最多現賺700元左右快衝。

圖／台北國泰萬怡酒店提供
圖／台北國泰萬怡酒店提供

慕軒飯店

台北慕軒旗下GUSTOSO的義大利餐廳推出「尋找lucky 7」優惠活動，一整個月只要核對身份證有7就中獎。1個7馬上現打85折、2個7則有8折、3個7以上則為75折喔，快揪團一起打折吧。

圖／慕軒飯店提供
圖／慕軒飯店提供

台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美旗下探索廚房推出「七月限定」的「歡慶Fun暑假，持餐券或兒童享優惠」餐飲專案，只要即日起至7月31日，每週一至週五午餐及下午餐三人同行，持兩張有效餐券，第三位成人半價喔，餐券可至KLOOK、GOMAJI或ezTravel易遊網購買。另外也有「無餐券優惠」，每週一至週五午餐及下午餐、週一至週四晚餐，兩位全額付費成人用餐，多攜帶一位半價兒童同享免費優惠喔。

圖／台北寒舍艾美酒店提供
圖／台北寒舍艾美酒店提供

台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店希望疫情減緩讓消費者重返餐廳，特地推出即日起至7月31日館內2樓Market Flavor悅．市集的「不分平假日77折優惠」，而平日午、晚餐的用餐餐期，祭出特色餐點要回饋給饕客們，其中包含「紐奧良小卷佐塔塔醬」、「紐奧良炸雞翅」、「肯瓊青醬蒜味麵包」等，假日則周加碼端出「肯瓊焗生蠔」喔，絕對是超值奢華饗宴。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

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