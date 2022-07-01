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超美時尚奶茶專門店！ 台中「BLIKE」新展店咖啡凍鮮奶茶必喝，還可免費加珍珠茶凍

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／BLIKE 奶茶專門
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喜愛奶茶的「茶控」們千萬不要錯過最新在台中公益路新展店的「BLIKE」時尚奶茶店，從裝潢外觀、飲品研發再到品質都一應俱全，尤其以南法莊園的空間設計，好感大加分！尤其推薦「出雲拿鐵」把咖啡凍口感提升真的必嚐鮮。

圖／BLIKE 奶茶專門
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從門外再到走進店內，完全不會想像「BLIKE」是一間奶茶專賣店，南法莊園的靈感空間設計形塑成仰望旅遊歐洲的共感，特別放鬆，店內還設計三種氛圍區域，包含Adventure or Nothing、Chill and Seek 以及Tea Daily Moment，都是體驗不同茶飲、可放鬆的服務，對於奶茶專賣店來說，完全是不同一般行銷市場的感受，特別令人印象深刻。

圖／BLIKE 奶茶專門
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至於飲品類，一定要喝看看BLIKE菜單的推薦「出雲拿鐵」。雖然白話文就是咖啡凍鮮奶茶，但其實是把招牌拿鐵作為基地茶，融合精品咖啡透過手工萃取特製的咖啡凍，喝起來濃郁可口，嘴裡會留著濃郁的咖啡香氣，非常好喝。

圖／BLIKE 奶茶專門
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不僅如此，「旨拿鐵」與「濃拿鐵」也是菜單中必點，完整共15種口味任君挑選，像是綠洲烏龍，典藏紅茶與特調拿鐵鮮奶茶等都是新手可以嚐鮮的口味。現在即日起已全面販售所有品項，現在門市限定「加珍珠和茶凍免費喔」，快揪團衝一波吧。

圖／BLIKE 奶茶專門
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圖／BLIKE 奶茶專門
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BLIKE奶茶專門店門市資訊

門市地址：台中市西區公益路93號

營業時間：10:00-21:00

聯絡電話：04-2310-1680

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