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大腸包小腸閃邊站！ 「大溪香腸哥」超夯台式大亨堡「炭烤銀絲卷香腸」

Panda's paradise／ 文、圖／Panda Wu

udn走跳美食／Panda Wu

大溪香腸哥是大溪很夯的在地小吃，在地經營20多個年頭，食尚玩家也有推薦過～販售大腸包小腸、銀絲卷包香腸或鹹豬肉，食材全程都是用炭火燒烤，建議電話先預訂～

大溪香腸哥位在麥當勞大溪員林店旁邊，離大溪交流道不遠，可以順路來品嘗，大溪香腸哥不定時會在大溪橋或林口擺攤，另外公休日也是看粉絲團公告為主唷！

大溪香腸哥的香腸是高粱豬肉香腸，一支40元、任選3支110元，也有大腸包小腸、銀絲卷包香腸或鹹豬肉，碳烤鹹豬肉、糯米腸和銀絲卷都可以單點。

大溪香腸哥的香腸是使用豬後腿肉親手灌的，炭烤的香味漸漸撲鼻而來～每支香腸都是生烤到熟，現點現做大約要等15-20分鐘左右，不想現場等可以打電話先預訂唷！像我們出發前就先打電話預訂，就可以省下等候時間～初次看到銀絲卷用炭烤方式，真的好特別喔！

大溪香腸哥也有賣生香腸、辣蘿蔔乾、蒜頭、洋蔥等。

大溪香腸哥也有被食尚玩家、美食部落客推薦過～

自助區提供蒜頭和夾鏈袋，可以自己裝取。

腸香絲守（銀絲卷包香腸） $65

銀絲卷包香腸幾乎人人都會來上一份，我們也是為了銀絲卷包香腸而來，銀絲卷外皮烤的焦香酥酥的，咬下去還有奶香味喲！香腸肥瘦比例均勻，裡面還會包辣蘿蔔和洋蔥，不敢吃洋蔥需提前跟老闆說～辣蘿蔔我們覺得有點偏鹹，但搭配吃其實蠻爽口的。

我好喜歡大溪香腸哥的炭烤銀絲卷，口感真是不錯～而且大溪香腸哥的香腸也挺碩大的，整個吃完很有飽足感，

大溪香腸哥 (FB)

地址：桃園市大溪區員林路一段258號（麥當勞旁）

電話：0934-039-885

營業時間：15:00-21:00(公休日詳見粉絲團)

文章來源：Panda's paradise FB：Panda's paradise

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