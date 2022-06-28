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1個人200元爽吃燒肉！全台首間「八色烤肉mini」開幕時間與新菜單一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖僅示意，最終以「八色烤肉mini」官方公告為主。 圖／韓國第一品牌八色烤肉臉書粉專
圖僅示意，最終以「八色烤肉mini」官方公告為主。 圖／韓國第一品牌八色烤肉臉書粉專

疫情下不是外帶在家獨自享用就是難以揪團在外大啖美食，不過不要緊，韓國知名燒肉品牌「八色烤肉」與台灣獨家合作推出「八色烤肉mini」啦，除了客製「1人獨食」的個人套餐外，全台首間門市也將在台北101成立，快準備嚐鮮囉。

圖僅示意，最終以「八色烤肉mini」官方公告為主。 圖／韓國第一品牌八色烤肉臉書粉專
圖僅示意，最終以「八色烤肉mini」官方公告為主。 圖／韓國第一品牌八色烤肉臉書粉專

「八色烤肉mini」係由韓國知名「八色烤肉」韓式燒肉品牌與台灣創辦人張少綱共同新創的燒肉品牌，強調即使1人也能享受頂級燒肉的味覺饗宴，目前規劃預計8月1日正式於台北101開幕並成為全球首間門市，未來亦將逐步拓點至亞洲各區域。

圖僅示意，最終以「八色烤肉mini」官方公告為主。 圖／韓國第一品牌八色烤肉臉書粉專
圖僅示意，最終以「八色烤肉mini」官方公告為主。 圖／韓國第一品牌八色烤肉臉書粉專

而八色烤肉顧名思義就是以八種醃漬不同口味的燒肉並嚴選高等豬五花為基底肉，因此可以吃得到像是偏紅色的辣椒、微黃的咖哩或是經典大醬調製的美味，每一口絕對都能讓消費者大飽口福，而現在八色烤肉mini將主推1人獨食份量，保證可以吃飽飽又能吃到多種口感。個人獨享餐預計一份200元左右，實際菜單與價格將以官方發布為主，快手刀把時間記錄下來並敬請期待。

八色烤肉mini

預計開幕時間：2022年8月1日

地點：台北市信義區信義路五段7號（台北101美食街）

圖僅示意，最終以「八色烤肉mini」官方公告為主。 圖／韓國第一品牌八色烤肉臉書粉專
圖僅示意，最終以「八色烤肉mini」官方公告為主。 圖／韓國第一品牌八色烤肉臉書粉專

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台北101 咖哩 外帶 韓國烤肉

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