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精選5間「台東最Hot熱炒店」 鹽烤三層肉、韭黃鱔魚配飯下酒首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

講到聚會聚餐，第一聯想到的就會是台式熱炒，這次精選了台東在地人氣熱炒店，除了你想到的經典菜餚，還有將東台灣的新鮮海產與原住民飲食文化結合的桌菜料理，體驗不同風味的熱炒美食吧！

台東熱炒推薦：

1.聚飽朋平價熱炒

2.初貳伍台菜料理

3.部落炭烤

4.饗像空間

5.王哥山海產


│聚飽朋平價熱炒

位於台東美食一級戰區內【聚飽朋平價熱炒】，老闆傳承爸爸的好手藝並且改良創新，研發出多樣獨特的創意家常料理，店內獨家研發「五更腸旺比目魚」更是必點的餐點，將高溫油炸的鮮嫩比目魚淋上豬大腸、豬血，搭配濃醇的特調醬汁，辛辣過癮讓人一再回味。

▲五更腸旺比目魚
▲五更腸旺比目魚

▲鹹豬肉
▲鹹豬肉

【聚飽朋平價熱炒】

店家地址：台東縣台東市浙江路19號

店家電話：08 934 9996

詳細介紹：https://bit.ly/39A6zHB


│初貳伍台菜料理

【初貳伍台菜料理】提供預約訂位及包場服務，適合家庭聚餐、尾牙春酒等，店內還有白飯自助吃到飽的服務，餐點口味較重也特別下飯，甜而不膩的糖醋魚片與鹹香濃郁的三杯中卷是店家招牌料理，店內還有各式燒烤、熱炒、湯品可以選擇，現場還不定時提供隱藏版菜單，讓每位饕客都可以來此盡情大快朵頤。

▲糖醋魚片
▲糖醋魚片

▲三杯中卷
▲三杯中卷

【初貳伍台菜料理】

店家地址：台東縣台東市中山路296巷25號

店家電話：08 934 3666

詳細介紹：https://bit.ly/3QvrQTf


│部落炭烤

【部落炭烤】沒有華麗的裝潢，也沒有精緻的擺盤，只有最新鮮的食材以及用心製作的料理，店內菜色品項相當多元，有招牌炭烤、熱炒、串燒、酥炸等，人氣必點的「鹽烤三層肉」更是無與倫比的美味，豬肉油花均勻，一入口脂肪直接在口中化開，香氣爆棚！吳郭魚鹽烤後的魚肉鮮味爆表，魚肉的肉汁飽滿，沾上胡椒鹽後越吃越涮嘴。

▲鹽烤三層肉
▲鹽烤三層肉

▲鹽烤吳郭魚
▲鹽烤吳郭魚

【部落炭烤】

店家地址：台東縣台東市新生路3號

店家電話：08 931 1768

詳細介紹：https://bit.ly/3xIoGCS


│饗像空間

想來點不一樣的用餐體驗嗎? 【饗像空間】有不定期的駐唱音樂表演，讓現場氛圍嗨到高點，餐點美食也是十分多元化，熱炒、炸物、燒烤、鍋類、湯品應有盡有，「椒鹽油條」是店家的獨門料理，油條仍保有原本的脆度，搭配蒜酥與蔥花口味更有層次，另一道尚青的「和風鱈魚肝」口味相當獨特，鱈魚肝清甜無腥味讓人驚奇的風味，來【饗像空間】體驗不一樣的熱炒文化。

▲椒鹽油條
▲椒鹽油條

▲和風鱈魚肝
▲和風鱈魚肝

【饗像空間】

店家地址：台東縣台東市更生路552巷60號

店家電話：0935 158 693

詳細介紹：https://bit.ly/3HC7kfC


│王哥山海產

台東老字號的【王哥山海產】是在地的熱炒名店，老闆有著深厚的料理功夫，餐點用料實在，堅持使用最好的食材，店內招牌「韭黃鱔魚」選用台灣本土養殖鱔魚，用大火快炒保有鱔魚肉質的爽脆，帶有濃濃的鮮味與韭黃、洋蔥甘甜，太美味了！「爆炒螺肉」更是每桌必點的下酒菜。

▲韭黃鱔魚
▲韭黃鱔魚

▲爆炒螺肉
▲爆炒螺肉

【王哥山海產】

店家地址：台東縣台東市光明路127號

店家電話：08 933 2697

詳細介紹：https://bit.ly/3O9Uis8


不管是鮮嫩可口的魚肉、經典不敗的鹹豬肉、創意口味的油條料理等，每一道餐點都包含了台東人的熱情與飲食文化，喜歡吃熱炒的你快把名單筆記下來。


延伸閱讀>>台東12家老字號美食推薦！炭火熬煮素肉燥、古法手工豆花必嚐

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熱炒 必點 燒烤

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