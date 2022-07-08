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全台只有這裡有！ 酥香鹹甜餡超飽滿，馬來西亞「燒包」重現大馬美味，店內還有咖哩餃

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

前陣子在三立新聞看到台灣有一家馬來西亞燒包專賣店，燒包老爸徐宗清為了小孩留在台灣打拼，賣起了馬來西亞道地美食燒包，全台應該只有這裡吃得到，誘人模樣讓人為之著迷，上網查了一下燒包專賣店就位於台北南港，離松山車站不遠，北部民眾想買很方便。

燒包專賣店位在巷子內，開車來要繞一下，附近不是很方便停車，可以停遠一點再走過來。

店面小小的，但用顯眼的黃色為基底色，遠遠的就被吸引，扛棒上還印有燒包老爸的照片。

燒包專賣店只賣燒包跟咖哩餃，一個均一價35元，買整盒沒有比較便宜也沒比較貴。

燒包的盒裝分普通餐盒（6粒）與精美禮盒（6粒），精美禮盒比較貴，一盒240元，但適合用來送禮，比較好看，自己吃就選了普通餐盒（NT.210/盒）。

芙蓉燒包是馬來西亞森芙蓉市的代表美食，像叉燒酥和叉燒包的混合版，燒包尺寸大約是女生的手掌心大，小巧但很有重量。

手工製作每顆燒包皆長的不太一樣。

燒包的底部比較油一點，外皮非常的酥脆，內餡很飽滿，包裹著醃漬過的叉燒，90%為瘦肉，吃來一點也不油膩卻也不會乾柴，濕潤鹹甜味道濃郁，適合配茶一起食用比較不容易因為口味重而膩口，整體來說讓人驚艷的好吃。

台北最知名的咖哩餃莫過於阿寶師福州精緻點心的咖哩餃，這裡的咖哩餃（NT.35/個，175/盒）則是以蔬菜取代肉餡，馬鈴薯、紅蘿蔔為主，咖哩吃來微辣，偏南洋咖哩風味，個人是比較喜歡燒包多些。

咖哩角的身型比較大一點。

內餡同樣飽滿。

許多馬來西亞留學生吃過都稱讚，不用回馬來西亞就能吃到懷念的滋味，先不論是否道地，燒包的酥脆口感加上飽滿的叉燒餡料，吃過就讓人愛上。

燒包專賣店

| 官網

電話：02-2563-5772；0981-139-935

地址：台北市南港區玉成街14-14號

營業時間：09:00~17:00 (週日公休)

Line：0981139935

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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咖哩 馬來西亞 大台北美食

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