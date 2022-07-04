超酥脆一咬爆汁！ 台南人氣「啾ㄠˊ炸雞」到台中 大推招牌雞米花、等咧粉圓好正點

台中好吃炸雞推薦~台南人氣啾ㄠˊ炸雞到台中開店了!外皮超級酥脆一咬爆汁，除了脆皮雞排、卡啦雞腿、瀑布灑粉甘梅地瓜必點之外，超大顆雞米花、雞軟骨、爆漿起司球也很正點，賣完為止太晚去會吃不到喔～

啾ㄠˊ炸雞地點交通

啾ㄠˊ炸雞位在西屯區漢口路二段靠近青海路，就在等咧粉圓漢口直營店的騎樓，導航輸入等咧粉圓漢口直營店就找得到，炸雞配飲料一次滿足超棒的。

（備註：原等咧粉圓漢口店已搬遷到此處，要輸入等咧粉圓漢口直營店，不然google導航只輸入等咧粉圓漢口店會導航到錯誤的地方）

啾ㄠˊ炸雞菜單

啾ㄠˊ炸雞菜單上炸物品項不少，幾乎都是高人氣招牌，價位20~65元。以外帶外送為主，每天新鮮備料中午12點開賣賣完為止。

我們點了幾樣人氣招牌，擺在籃子來張團體照，很有野餐的FU，拍照好好看。

啾ㄠˊ炸雞推薦餐點

卡啦雞腿 45元

他們家雞腿體格比一般炸雞店還要大隻，現點現炸拿到手看到酥脆的外皮就讓人流口水。

大口咬立即感受到皮酥肉嫩，裡頭滿滿的肉汁啊～雞腿已經有先醃過滋味鹹香回甘，再撒點胡椒鹽整個很夠味，我好愛這種脆皮，卡滋卡滋吃起來好過癮。

脆皮雞排 65元

把雞排跟等咧粉圓一起合照，就知道雞排體格不小，這樣一大片65元蠻超值的！

雞排有點厚度，炸到剛剛好的熟度，脆皮不會過硬香酥脆的口感蠻正點的。切開來看的到裡頭的肉汁，Q嫩帶點咬勁，加點小辣就很好吃，一大塊吃完有飽足感。

雞軟骨 60元

雞軟骨不只比較大塊，而且還帶有好多雞肉！！第一次吃到這麼有肉的雞軟骨有驚喜~除了軟骨Q脆的口感，還有軟嫩帶汁的雞肉，雙重口感超好吃推薦必點。

雞米花 55元

一般雞米花比較小顆，這裡的根本是照了放大燈的雞米花！我覺得這應該叫大塊雞腿丁才對啊～

咬開裡頭是軟嫩的雞腿肉，香酥又多汁，雞米花本身就有鹹甜滋味，越咬越出汁有夠讚啦~沒吃過的朋友一定要試試。

地瓜 50元

金黃色地瓜每天現削現切下鍋酥炸，蠻大塊的吃起來口感超讚，可選胡椒/辣味/甘梅/原味，我們最愛甘梅地瓜。

老闆家在台南開中藥行，這裡的甘梅粉有加了中藥吃起來特別甘甜。看老闆灑粉完全不手軟，甘梅粉像瀑布一般豪邁撒在地瓜上，光是看就很過癮。

地瓜口感綿密紮實，外皮滿滿的甘梅粉吃起來香甜回甘，隱藏版點法甘梅粉加胡椒雙重加持更好吃!愛吃甘梅地瓜的朋友絕對不會失望。

啾ㄠˊ炸雞點心類也不錯，尤其是獨家限定爆漿起司球非常特別。

爆漿起司球 4顆35元

渾圓飽滿的起司球乍看很像地瓜球，但裡頭卻是滿滿的起司內餡，吃的時候要小心燙口。

起司球內餡很飽滿，可以拉出好長的牽絲~這畫面太有趣了！這爆漿起司球不僅拉絲好玩，滋味就像奶酥麵包一樣好奇妙啊~推薦大家一定要試試。

甜不辣 30元

甜不辣炸得蓬鬆Q彈，越咬越香，好吃但是驚喜度沒有起司球來的高。

黃金脆薯 35元

現點現炸炸到剛剛好的熟度，不會乾乾硬硬的，外酥內綿鹹香好吃。3樣小點我最愛爆漿起司球。

啾ㄠˊ炸雞跟等咧粉圓開在一起，買炸雞搭配好喝的飲料最正點。

等咧粉圓

等咧粉圓也是從台南紅到台中，網美風格的外觀很多人買完飲料都會在這裡拍照打卡。

旁邊還有貼了他們家百年老舖菊花茶以及古早味粉圓的介紹。前面有提到老闆本家是台南百年中藥舖，菊花茶特別選用白菊加黃菊依照特殊比例調配，經過多道工序熬煮，喝起來菊花香氣更溫潤清香也更養生。粉圓用成本較高的地瓜粉，遵循古法熬煮粉圓，口感Q彈好吃。

等咧粉圓 價目表

等咧粉圓飲品種類很多，最有名的就是等咧奶茶跟等咧鮮奶系列，加粉圓通通免費，我們喝過就愛上他們小粉圓的Q彈口感。如果喜歡大顆的，點白玉也很不錯。

新品不能玫有你和親親波多椰，看照片料很多而且名字很吸引人，當然要點來喝喝看。

親親波多椰40元 可做熱飲

親親波多野，喔～不！波多椰才對，這杯飲料宅男都想喝吧～裡頭料超多，以高山青茶為底加上粉圓、椰果、白玉，多重口感加上酸甜的滋味與茶香，吃完會有飽足感，咀嚼系的朋友會很愛。

等咧粉圓飲品

不能玫有你 50元 可做熱飲

這杯也是很有料，玫瑰奶茶加上大量的嫩仙草以及寒天，隨便吸都能吸到料。玫瑰奶茶本身就好喝，再加上滿滿的嫩仙草和QQ寒天很好喝耶~如果天氣冷也可以做熱飲，暖心又暖胃。

台灣高山青 30元

這裡的青茶選用3種高山青茶茶葉去調配，喝起來比較有茶香而且茶味延續到後面會回甘，喝過就知道不一樣，這杯我喜歡。

仙楂鐵觀音 40元

這杯仙楂鐵觀音是獨家口味只有等咧粉圓才喝的到。前面有提到老闆本家是百年中藥舖，特別用仙楂、烏梅、甘草等中藥材先熬汁，再加入二砂熬煮後搭配鐵觀音，喝起來很甘甜解膩相當清爽，搭配炸雞非常對味。

啾ㄠˊ炸雞優惠

經常推出優惠，目前有雞排珍奶套餐，原價115元優惠只要100元一組，優惠期限以店家公告為主。

啾ㄠˊ炸雞整體心得

等咧粉圓的飲品好喝，現在又多了生力軍啾ㄠˊ炸雞整體更加分!炸雞品項多，酥脆外皮口感好讚，而且一咬就爆汁吃了會上癮啊~我們這次點了雞排、雞腿、雞米花、雞軟骨都好吃，超狂的瀑布灑粉甘梅地瓜也很讚，還有可以牽絲的爆漿起司球滋味也很妙，難怪在台南就爆紅。愛吃雞排的朋友非常推薦去試試，點雞排搭配好喝的飲品一次滿足。

啾ㄠˊ炸雞

粉絲團：啾ㄠˊ炸雞FB

地址：台中市西屯區漢口路二段44號

電話：0966 006 730

營業時間：12:00~20:00 售完為止(週日公休)

等咧粉圓台中漢口直營店

粉絲團：等咧粉圓台中漢口直營店FB

Instagram：@daily8bo2021

地址：台中市西屯區漢口路二段44號

電話：04 2311 2615

營業時間：11:00-20:00 (週日公休)

等咧粉圓台中霧峰店

粉絲團：等咧粉圓台中霧峰店FB

地址：台中市霧峰區民生路118號 百姓廟旁

電話：04 23306328

營業時間：10:30-19:00 (週一公休)

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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