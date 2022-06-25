錯過要等一年！狂賣5000盒的「芒果寶盒」回歸 「珍珠泰奶蛋糕」五重療癒超滿足
udn走跳美食／痴吃的玩
栗卡朵洋菓子工坊寶盒
台南學甲超人氣甜點店『栗卡朵洋菓子工坊』去年超夯狂賣5000盒的芒果寶盒回歸了，這次用料升級PLUS，每口都有香甜芒果，很推薦療癒系「珍珠泰奶蛋糕」跟半盒厚厚芋泥焦糖布丁，現在到六月底前任選四盒現折120元，再享超商取貨免運。
『栗卡朵洋菓子工坊』超人氣的甜點店隱身在台南學甲區，離學甲慈濟宮與學甲市區都不遠，但店家沒有明顯的招牌，就是門口貼「珍口味」那間，所以初次來的朋友可能要找一下。
『栗卡朵洋菓子工坊』目前實體店面僅營業五六日，其他時間購買請私訊line@客服。
『栗卡朵洋菓子工坊』今天來吃看看去年狂賣狂賣5000盒的芒果寶盒，今年的芒果寶盒用料大大升級，光看店家製作就感覺超好吃。
今年芒果產量剩三成，光成本就不便宜，但店家還是選用高品質的愛文芒果製作，寶盒的側面就快半盒芒果，用料給的很大方。
兩隻老虎好芒寶盒 $310
選用新鮮愛文芒果製作成的寒天晶凍，每口都是香甜芒果，好芒好芒！！中間那層是芒果雪紡蛋糕佐虎紋脆餅，打開就有可愛的虎紋，老闆好有創意。
可愛的虎紋是用巧克力粉，跟芒果一起吃帶有苦中帶甜的多層次的味蕾享受，而且!!!菠蘿酥餅脆脆的增加不少口感，整體甜度剛剛好非常好吃，升級版明顯有感大推阿，要買記得要快，賣完就要等明年。
冷凍保存可到14天，可以冷藏吃/半冷凍吃/冷凍三吃法，即使宅配不用出門也能品嚐得到好吃的芒果寶盒。
焦糖布丁芋泥爽寶盒 $280
哇嗚～～～芋泥直接給半盒給的好大方！用料毫不手軟。身為芋頭控看到這個超嗨，上層是焦糖寒天凍+香草籽布蕾+鮮奶雪紡蛋糕+濃醇芋泥餡。
吃得時候一定要挖到底，濃醇芋泥餡好吃到爆。
珍珠泰奶蛋糕寶盒 $280
超人氣熱賣的口味！！ 無敵療癒系甜點就是它！！滿滿的珍珠大平台，視覺味覺雙享受一次滿足。
有黑糖寒天珍珠+泰式奶茶布蕾+泰式奶茶雪紡蛋糕+泰式奶茶日式乳霜+泰式奶茶沙布列，濃濃的泰奶香一入口就被驚艷，而且香甜不膩口，泰奶味實在太迷人，黑糖寒天珍珠比一般的珍珠還好吃，珍珠可以自己倒，吃甜點就是要有儀式感啊。
一盒會附一包黑糖珍珠，隔水加熱即可食用。
有夠西瓜牛奶寶盒 $280
哇哇哇，這個也太像西瓜哈哈哈，由上往下分別是西瓜寒天凍+巧克力豆+西瓜烤布蕾+西瓜雪紡蛋糕+西瓜牛奶乳霜+靜崗抹茶餅乾，重點使用新鮮西瓜下去製作，搭配抹茶餅乾竟奇妙的很好吃欸，很特別的組合！！
72%生巧莓果寶盒 $280
你是巧克力控的冰友們，這款寶盒絕對不能錯過，光看外表很像提拉米蘇，使用巧克力界的愛馬仕「72%法芙娜莊園巧克力」搭配巧克力粉+草莓果粒流心餡+草莓優格生乳酪+巧克力布朗雪紡蛋糕+巧克力沙布列，一入口是香醇巧克力香再來是酸甜莓果，層次風味很讚欸，苦甜香濃醇一次通通有。
大家喜歡哪款口味。
這次還新增質感的黑色外盒，送禮很適合欸。
栗卡朵洋菓子工坊
台南市學甲區建國路123號
電話：0910 233 803
營業時間：僅營業五六日10:00~17:00
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言