錯過要等一年！狂賣5000盒的「芒果寶盒」回歸　「珍珠泰奶蛋糕」五重療癒超滿足

栗卡朵洋菓子工坊寶盒

台南學甲超人氣甜點店『栗卡朵洋菓子工坊』去年超夯狂賣5000盒的芒果寶盒回歸了，這次用料升級PLUS，每口都有香甜芒果，很推薦療癒系「珍珠泰奶蛋糕」跟半盒厚厚芋泥焦糖布丁，現在到六月底前任選四盒現折120元，再享超商取貨免運。

『栗卡朵洋菓子工坊』超人氣的甜點店隱身在台南學甲區，離學甲慈濟宮與學甲市區都不遠，但店家沒有明顯的招牌，就是門口貼「珍口味」那間，所以初次來的朋友可能要找一下。

『栗卡朵洋菓子工坊』目前實體店面僅營業五六日，其他時間購買請私訊line@客服。

『栗卡朵洋菓子工坊』今天來吃看看去年狂賣狂賣5000盒的芒果寶盒，今年的芒果寶盒用料大大升級，光看店家製作就感覺超好吃。

今年芒果產量剩三成，光成本就不便宜，但店家還是選用高品質的愛文芒果製作，寶盒的側面就快半盒芒果，用料給的很大方。

兩隻老虎好芒寶盒 $310

選用新鮮愛文芒果製作成的寒天晶凍，每口都是香甜芒果，好芒好芒！！中間那層是芒果雪紡蛋糕佐虎紋脆餅，打開就有可愛的虎紋，老闆好有創意。

可愛的虎紋是用巧克力粉，跟芒果一起吃帶有苦中帶甜的多層次的味蕾享受，而且!!!菠蘿酥餅脆脆的增加不少口感，整體甜度剛剛好非常好吃，升級版明顯有感大推阿，要買記得要快，賣完就要等明年。

冷凍保存可到14天，可以冷藏吃/半冷凍吃/冷凍三吃法，即使宅配不用出門也能品嚐得到好吃的芒果寶盒。

焦糖布丁芋泥爽寶盒 $280

哇嗚～～～芋泥直接給半盒給的好大方！用料毫不手軟。身為芋頭控看到這個超嗨，上層是焦糖寒天凍+香草籽布蕾+鮮奶雪紡蛋糕+濃醇芋泥餡。

吃得時候一定要挖到底，濃醇芋泥餡好吃到爆。

珍珠泰奶蛋糕寶盒 $280

超人氣熱賣的口味！！ 無敵療癒系甜點就是它！！滿滿的珍珠大平台，視覺味覺雙享受一次滿足。

有黑糖寒天珍珠+泰式奶茶布蕾+泰式奶茶雪紡蛋糕+泰式奶茶日式乳霜+泰式奶茶沙布列，濃濃的泰奶香一入口就被驚艷，而且香甜不膩口，泰奶味實在太迷人，黑糖寒天珍珠比一般的珍珠還好吃，珍珠可以自己倒，吃甜點就是要有儀式感啊。

一盒會附一包黑糖珍珠，隔水加熱即可食用。

有夠西瓜牛奶寶盒 $280

哇哇哇，這個也太像西瓜哈哈哈，由上往下分別是西瓜寒天凍+巧克力豆+西瓜烤布蕾+西瓜雪紡蛋糕+西瓜牛奶乳霜+靜崗抹茶餅乾，重點使用新鮮西瓜下去製作，搭配抹茶餅乾竟奇妙的很好吃欸，很特別的組合！！

72%生巧莓果寶盒 $280

你是巧克力控的冰友們，這款寶盒絕對不能錯過，光看外表很像提拉米蘇，使用巧克力界的愛馬仕「72%法芙娜莊園巧克力」搭配巧克力粉+草莓果粒流心餡+草莓優格生乳酪+巧克力布朗雪紡蛋糕+巧克力沙布列，一入口是香醇巧克力香再來是酸甜莓果，層次風味很讚欸，苦甜香濃醇一次通通有。

大家喜歡哪款口味。

這次還新增質感的黑色外盒，送禮很適合欸。

栗卡朵洋菓子工坊

台南市學甲區建國路123號

電話：0910 233 803

營業時間：僅營業五六日10:00~17:00

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文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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