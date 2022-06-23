快閃4天「Buffet買1送1」！寒舍艾美探索廚房爽吃牛排海鮮，最高現省1859元

為了搶攻暑期商機，台北寒舍艾美酒店旗下探索廚房直接超前「部暑」，推出限時四天兩人5折即買1送1超殺優惠，直接最高現省1800元快衝！

台北寒舍艾美酒店旗下探索廚房是台北知名飯店Buffet，此次推出超狂快閃優惠，6月27日至6月30日，平日午餐與下午餐，祭出2人5折，3人67折，4至20人75折的優惠，即日起開放預訂，午餐時段原價每人1,690元+10%、下午餐時段原價每人1,290元+10%，現在最高兩人直接5折現省1859元。

圖/台北寒舍艾美酒店提供

說到探索廚房，像是午餐時段絕對要吃主廚私心推薦的「威靈頓牛排」，把菲力牛排香煎上色後輕抹上蘑菇泥，再用酥皮包裹成柱狀直接烤製，香酥外皮下的粉嫩牛肉溢出豐盈肉汁，根本讓人口水直流，其他還有避風塘沙公、櫻花蝦臘味米糕、海鮮與現煮專區。至於甜點，有嚴選台南愛文芒果，祭出多款夏季限定甜點，像是有焦糖榛果醬搭配芒果慕斯的「芒果帕林內」或是內陷填滿芒果卡士達的「鮮芒果泡芙」。更多Buffet好料與優惠詳情請上官網查詢。

圖/台北寒舍艾美酒店提供

官網：www.lemeridien-taipei.com

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