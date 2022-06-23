快閃4天「Buffet買1送1」！寒舍艾美探索廚房爽吃牛排海鮮，最高現省1859元
為了搶攻暑期商機，台北寒舍艾美酒店旗下探索廚房直接超前「部暑」，推出限時四天兩人5折即買1送1超殺優惠，直接最高現省1800元快衝！
台北寒舍艾美酒店旗下探索廚房是台北知名飯店Buffet，此次推出超狂快閃優惠，6月27日至6月30日，平日午餐與下午餐，祭出2人5折，3人67折，4至20人75折的優惠，即日起開放預訂，午餐時段原價每人1,690元+10%、下午餐時段原價每人1,290元+10%，現在最高兩人直接5折現省1859元。
說到探索廚房，像是午餐時段絕對要吃主廚私心推薦的「威靈頓牛排」，把菲力牛排香煎上色後輕抹上蘑菇泥，再用酥皮包裹成柱狀直接烤製，香酥外皮下的粉嫩牛肉溢出豐盈肉汁，根本讓人口水直流，其他還有避風塘沙公、櫻花蝦臘味米糕、海鮮與現煮專區。至於甜點，有嚴選台南愛文芒果，祭出多款夏季限定甜點，像是有焦糖榛果醬搭配芒果慕斯的「芒果帕林內」或是內陷填滿芒果卡士達的「鮮芒果泡芙」。更多Buffet好料與優惠詳情請上官網查詢。
延伸閱讀：
．康復者限定快看！寒舍艾麗「調酒無限暢飲」每人只要666元，還有水牛城辣雞翅買1送1
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言