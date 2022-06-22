單個就半價！達美樂「外帶披薩5折」　免等買一送一、口味大小任選

不用等買一送一，想吃幾個統統半價！達美樂日前因99元活動爆單臨時喊卡引發民怨，最近推出「全品項披薩外帶5折」救火，即日起只要到店外帶大或小披薩，不必湊對一律半價，口味任選，單個、三個等單數統統也適用。

圖／擷取自達美樂官網

達美樂全新推崇「披薩自由主義」，即日起凡到達美樂官網或下載達美樂APP，點購大或小披薩，單個即享半價好康。不論是小鳥胃想吃單個9吋披薩，或是兩人只想共享一個12吋大披薩，不必再為了優惠湊買一送一，也不怕吃不完浪費食物。像是夏威夷、照燒海鮮，或是一次四款口味的超級老饕四喜披薩、海鮮戀人四喜披薩、美式經典四喜披薩等都參加活動，披薩控必收。

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