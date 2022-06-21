薄多義「幾歲送幾隻雞翅」再加送提拉米蘇！全新生日派對餐7月升級，非當日壽星也有份

7月壽星站出來！薄多義人氣最高的雞翅禮「幾歲送幾隻雞翅」最新升級版搶先曝光，當月壽星只要持會員訂位券，符合訂位資格即可兌換雞翅山，再加碼壽星獨享的提拉米蘇蛋糕，讓大家用全新套餐慶生吃得更豐盛。

圖／薄多義義式手工披薩臉書專頁

薄多義7月推出「壽星派對套餐」，一份附招牌義式窯烤披薩三選一、義大利面或燉飯七選二、主廚排餐二選一、開胃小吃四選一、一壺派對飲品、主廚例湯、炸物拼盤。值得一提的是，當日壽星訂購派對套餐，不僅可享「幾歲送幾隻雞翅」，還能加碼提拉米蘇，鹹甜全包，還可加價升級成4倍大的慶生版尺寸，與同行友人同歡。

圖／薄多義義式手工披薩臉書專頁

只要加入「薄多義會員」，當月壽星即可領取「雞翅生日禮會員獨享訂位券」，每張訂位券訂購一份派對套餐，最晚於生日前三天以上完成預約並四人以上同行、每人低消300元，即可享有生日禮，每店每日限量15組。此次「壽星派對套餐」不限當日壽星享用，惟沒有雞翅，只有提拉米蘇甜點。

而6月下旬生日的高雄壽星還有機會享好康，凡6月壽星「不限生日當天」，只要提前三天致電文橫門市，成功完成預約即可獲得澎湃雞翅生日禮，炸雞控晚鳥優惠別錯過。

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