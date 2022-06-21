馬辣「399元吃到飽」下午茶Buffet快閃　32款哈根達斯+莫凡彼必吃！新馬辣台中首店6/29試營運

火鍋控、冰品控最新划算方案限時開吃！吃到飽品牌馬辣集團限定推出「馬辣涼夏午茶Party」，只要399元即可享有超人氣名品冰淇淋、水果及甜點無限供應，活動截至6/24；而新馬辣台中首家分店「台中公益店」也即將於6/29試營運，並祭出超過一個月的「北海道生食級干貝」免費升級吃到飽活動，台中人搶先出發！

馬辣、新馬辣、熊一燒肉的午茶專案中，民眾可以無限品嚐哈根達斯等進口冰淇淋。圖／馬辣提供

馬辣近年登場的下午茶Buffet活動備受鐵粉喜愛，每成人399元不必開鍋，即可專心獨享共32種口味哈根達斯、莫凡彼冰淇淋。方案還有愛文芒果、蓮霧、鳳梨、芭樂等水果，搭配多款精緻甜點，還有包含紅白酒的20款飲品，加碼主食安格斯黑牛咖哩飯無限續，吃得飽也容易吃回本，堪稱高CP值活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全新「馬辣涼夏午茶Party」即日起至6/24 平日14:00至17:00登場，台北南京店與信義店限定。其中南京店也特別打造「小馬辣+午茶party」，外送排行榜小馬辣任選一鍋加價199元，除了自助吧再送個人鍋，397起吃得更滿足。

北海道生食級大干貝。圖／馬辣提供 新馬辣麻辣鍋將於6月15日進駐桃園火車站商圈。圖／馬辣提供

而消息傳出就備受期待的新馬辣經典麻辣鍋「台中公益店」，確定於6/29登場，截至7/31只要兩成人或以上同行，給予五星好評，即可免費升級「北海道生食級大干貝」吃到飽，喜愛高級海鮮滋味的台中火鍋迷是時候約一波啦！

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