確診康復者連10天「買一送一」吃6品牌！紐約早餐女王、米其林推薦泰式、日本豆腐鍋統統有

大病痊癒就要吃頓好的！金田餐飲集結旗下6大品牌特別推出「無敵星願！許你滿滿元氣」限定活動，只要是新冠康復者，出示「數位新冠病毒健康證明」或「健保快易通App相關陽性證明」，配合防疫規定6/21至6/30到全台23家門市用餐，即可獨享買一送一，NARA Thai Cuisine、Lady nara、Sarabeth’s 紐約早餐女王、東京純豆腐、日本義式Capricciosa、晴木千層豬排全適用，讓大家一掃確診的疲憊。

NARA Thai Cuisine

圖／NARA Thai Cuisine提供

主打道地泰國菜的NARA Thai Cuisine連三年榮獲米其林推薦，6/21至6/30期間凡到店出示「COVID-19新冠病毒確診證明」，內用享買「綠咖哩雞肉」贈「摩摩喳喳」一份，一次盡享兩款泰式招牌風味。

Lady nara

圖／Lady nara提供

提供創意新泰式美食的Lady nara以「Noodles系列」為買一送一主角，活動期間到店出示證明，內用享8款麵食買一送一優惠，像是人氣必吃咖哩三色米線、酸辣鮮蝦炒泡麵都適用，不限同品項，惟以結帳金額以價高者計。

Sarabeth’s

圖／Sarabeth’s提供

有紐約早餐女王稱號的Sarabeth’s推出內用享「義大利麵系列」買一送一優惠，四款美味任選，6/21至6月底出示「COVID-19新冠病毒確診證明」即可。

東京純豆腐

圖／東京純豆腐提供

日本豆腐鍋第一品牌東京純豆腐，強調每日現蒸現做的天然鹽鹵豆腐，同樣於指定期間出示「COVID-19新冠病毒確診證明」，內用享「牛肉純豆腐鍋」或「豬肉純豆腐鍋」買一送一。

Capricciosa

圖／Capricciosa提供

號稱日本老字號義式國民品牌Capricciosa推出買披薩送義大利麵好康，6/21至6/30出示確診證明，內用買「披薩系列」即贈「經典香蒜蕃茄義大利麵、羅勒青醬雞肉義大利麵」二選一，平價吃兩份餐點。

晴木千層豬排

圖／晴木千層豬排提供

日本千層豬排始祖晴木千層豬排針對康復者推出促銷活動，出示證明內用享「腰內豬排套餐」或「里脊豬排套餐」，任選買一送一，結帳金額以價高者計。

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