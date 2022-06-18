快訊

大尾鱸鰻男星繼子遭車撞昏迷 發文集氣求奇蹟

快篩出包藍綠委齊轟吳秀梅下台 食藥署回應了

美股寫下2020以來最大單周跌幅 2因素恐致續跌

確診康復者連10天「買一送一」吃6品牌！紐約早餐女王、米其林推薦泰式、日本豆腐鍋統統有

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／金田餐飲提供
圖／金田餐飲提供

大病痊癒就要吃頓好的！金田餐飲集結旗下6大品牌特別推出「無敵星願！許你滿滿元氣」限定活動，只要是新冠康復者，出示「數位新冠病毒健康證明」或「健保快易通App相關陽性證明」，配合防疫規定6/21至6/30到全台23家門市用餐，即可獨享買一送一，NARA Thai Cuisine、Lady nara、Sarabeth’s 紐約早餐女王、東京純豆腐、日本義式Capricciosa、晴木千層豬排全適用，讓大家一掃確診的疲憊。

NARA Thai Cuisine

圖／NARA Thai Cuisine提供
圖／NARA Thai Cuisine提供

主打道地泰國菜的NARA Thai Cuisine連三年榮獲米其林推薦，6/21至6/30期間凡到店出示「COVID-19新冠病毒確診證明」，內用享買「綠咖哩雞肉」贈「摩摩喳喳」一份，一次盡享兩款泰式招牌風味。

Lady nara

圖／Lady nara提供
圖／Lady nara提供

提供創意新泰式美食的Lady nara以「Noodles系列」為買一送一主角，活動期間到店出示證明，內用享8款麵食買一送一優惠，像是人氣必吃咖哩三色米線、酸辣鮮蝦炒泡麵都適用，不限同品項，惟以結帳金額以價高者計。

Sarabeth’s

圖／Sarabeth’s提供
圖／Sarabeth’s提供

有紐約早餐女王稱號的Sarabeth’s推出內用享「義大利麵系列」買一送一優惠，四款美味任選，6/21至6月底出示「COVID-19新冠病毒確診證明」即可。

東京純豆腐

圖／東京純豆腐提供
圖／東京純豆腐提供

日本豆腐鍋第一品牌東京純豆腐，強調每日現蒸現做的天然鹽鹵豆腐，同樣於指定期間出示「COVID-19新冠病毒確診證明」，內用享「牛肉純豆腐鍋」或「豬肉純豆腐鍋」買一送一。

Capricciosa

圖／Capricciosa提供
圖／Capricciosa提供

號稱日本老字號義式國民品牌Capricciosa推出買披薩送義大利麵好康，6/21至6/30出示確診證明，內用買「披薩系列」即贈「經典香蒜蕃茄義大利麵、羅勒青醬雞肉義大利麵」二選一，平價吃兩份餐點。

晴木千層豬排

圖／晴木千層豬排提供
圖／晴木千層豬排提供

日本千層豬排始祖晴木千層豬排針對康復者推出促銷活動，出示證明內用享「腰內豬排套餐」或「里脊豬排套餐」，任選買一送一，結帳金額以價高者計。

延伸閱讀：

朝聖打卡《來吧營業中》新北老屋餐廳！加碼3大石門區最美海景餐廳一次打包

首家「星巴克最美觀海門市」在福隆！大片玻璃窗賞沙灘與海，搶先喝夕陽特調、日出雲朵咖啡

買一送一 泰式料理 義式料理 日本美食 豬排

相關新聞

確診康復者連10天「買一送一」吃6品牌！紐約早餐女王、米其林推薦泰式、日本豆腐鍋統統有

大病痊癒就要吃頓好的！金田餐飲集結旗下6大品牌特別推出「無敵星願！許你滿滿元氣」限定活動，只要是新冠康復者，出示「數位新冠病毒健康證明」或「健保快易通App相關陽性證明」，配合防疫規定6/21至6/3

思念日本嗎？先來這4家最新「來台開業的日本餐廳」解解癮吧，乃賀美生吐司、% Arabica咖啡、還有...

雖然暫時出國無期，但幸好不少日本企業在2020年~2022年間都在台灣開分店，讓我們可以在台灣感受日本味。以下這些新餐廳/商店/設施，你都已經去了或是期待嗎？

全台特色冰店推薦！6間日式刨冰、台式冰店降溫沁涼炎夏 望海看落日欣賞絕美夕陽

夏天的腳步逐漸靠近，氣溫也逐日攀升，每到了這個時節，總會不禁想來碗沁涼人心的冰來消消暑，ReadyGo將介紹6間全台各地的特色冰店，除了能到這幾間店享用美味的冰品之外，還能夠欣賞到店外的美景或是感受店內獨特的氛圍！

康復者限定快看！寒舍艾麗「調酒無限暢飲」每人只要666元，還有水牛城辣雞翅買1送1

隨著台灣確診數飆破300萬人，也意味會有越來越多的無敵星星「康復者」。寒舍艾麗酒店旗下The Terrace大廳酒吧特地推出調酒無限暢飲活動，出示相關證明馬上享有下殺將近76折，每個人只要666元無限爽喝調酒與特色啤酒，現在購買還有「佐酒小食買一送一」獨家優惠喔。

「加收平台費」foodpanda最新回應：清楚聽到各方反饋

外送平台foodpanda宣布自6月7日上午10點起率先針對6縣市每筆外送訂單增收平台費，北北基收5元，桃園市、新竹縣市...

米其林星級貝果來了！好丘信義店10種口味6月18日獨家開賣

台灣貝果第一品牌好丘，聯手曾任職全球最佳餐廳Noma及倫敦米其林二星 Tom Aikens餐廳廚藝總監的米其林星級主廚J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。