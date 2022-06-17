康復者限定快看！寒舍艾麗「調酒無限暢飲」每人只要666元，還有水牛城辣雞翅買1送1

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著台灣確診數飆破300萬人，也意味會有越來越多的無敵星星「康復者」。寒舍艾麗酒店旗下The Terrace大廳酒吧特地推出調酒無限暢飲活動，出示相關證明馬上享有下殺將近76折，每個人只要666元無限爽喝調酒與特色啤酒，現在購買還有「佐酒小食買一送一」獨家優惠喔。

圖／寒舍艾麗酒店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為了「回饋」新冠確診者健康回歸正常生活，寒舍艾麗酒店抓準商機，特地推出即日起至7月31日「無敵星星的醉後人生」無限暢飲調酒優惠活動，於活動期間至旗下The Terrace大廳酒吧出示數位新冠病毒健康證明或健保快易通APP健康存摺等證明，並符合確診超過15天者，現場打卡並標記「#無敵星星醉後強者」hastag，即可享有兩人同行每人只要666元爽喝優惠（原價雙人共1,759元），不僅如此，活動加碼再推出「佐酒小食買一送一」獨家優惠，爽吃松露黃金薯條與水牛城辣雞翅等小點。

圖／寒舍艾麗酒店提供

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每位消費者都能於兩小時爽喝氣泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等飲品。氣泡酒可選擇像是豐富細緻氣泡的「義大利比索酒莊普羅賽克不甜氣泡酒」及「法國安柏夫人酒莊冰點經典勃根地微甜氣泡酒」，清新果香搭配白花香氣，絕對是少男少女必喝；至於氣泡調酒則有柳橙氣息的「含羞草」、揉合玫瑰與紅石榴糖漿、尾韻透出檸檬酸韻的「玫瑰花園」與黑醋栗馥郁果香的「皇家基爾」等三款氣泡酒基底進行調製；若喜歡啤酒則可從榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」兩款節氣特色啤酒開始喝，也有台灣啤酒與日本朝日黑啤酒可選擇。更多優惠專案請上官網查詢。

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官網：www.humblehousehotels.com