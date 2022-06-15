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不敵疫情收攤！ 台北飄香30年「北平逸仙樓」宣布歇業

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自Google地圖
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受本土疫情影響，又一間老牌餐廳收攤！在台北市經營逾30年的「北平逸仙樓」於本月10日驚傳結束營業，在網上掀起一片哀號，不少過路客或是吃了好幾十年的的老顧客，大呼可惜又少了一個好味道。

台北市三十年知名老牌餐廳「北平逸仙樓」位於台北市中山區南京東路二段，以合菜為主，主打北京烤鴨三吃、酸菜白肉鍋，是台北人聚餐首選的餐廳之一，不少饕客一吃就是數十年，如今傳出已於本月10日歇業，讓許多老饕十分不捨。

公司發言人表示，歇業確實跟疫情有關，每天開門就是在燒錢，才會忍痛結束營業，公司正考慮轉型，未來不排除擇新址另起爐灶。

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